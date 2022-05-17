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爽嗑1元烤雞、鱈魚塊！速食店平日限定「加1元多1件」今天開吃

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客超殺優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

報稅季荷包失血不要怕！人氣比薩店品牌「必勝客」宣布祭出超殺優惠，即日起無論到門市或使用APP、官網消費任一指定餐點，即可享有「加1元多吃1件」小確幸，包括薯金幣、BBQ烤雞、鱈魚塊等副食任選1，提醒只有平日限定，上班族還不收下。

必勝客平日限定（周一至周五）小確幸來了，即日起凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞(1翅1腿)及鱈魚塊（3塊）；加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折，還開放跨店取、分次取、一鍵轉送，隨時想吃就衝吃。

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「1公斤腿排桶」下殺73折吃。

另，炸雞控肯定也不能放過拿坡里近日推出的超大份量「1公斤腿排桶」，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市開賣，且至5月30日前還下殺73折，只要269元就能爽吃。

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