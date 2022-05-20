防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

▲台北城市科技大學溫馨發送端午粽子給住宿生及居隔生。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續蔓延，根據教育部統計，截至昨晚為止，全國大專校院已有超過一半、82校暫停實體課程，改採遠距教學，台北城市科技大學也不例外，而城市科大與學生會原本設計一系列的端午節校園活動也因此無法進行，由於目前仍有400多名住宿生，包括外籍生、工讀留宿本地生與入住防疫宿舍學生，校方與學生會特別在今天（20日）贈送粽子給這些學生，讓學生提前嚐到象徵端午節的傳統美食。

本土疫情持續延燒，校園確診個案頻傳，根據教育部昨（19日）傍晚公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，昨本土生單日新增8567例確診，本土生累計確診總數首度超過11萬人，其中大專校院累計2.2萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2228所園校停課，較前一天增加93所園校，大專校院則有82校暫停實體課程。

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台北城市科大表示，學務處與學生會原本設計一系列的端午節校園活動，但近期疫情漸趨嚴重，目前全校已改為遠距教學到本學期結束，導致許多活動無法進行，但目前仍有因工讀繼續留宿在校的本地生，隻身在台的外籍生，還有一些因為確診或密切接觸而入住防疫寢室學生，總計有400多名住宿生還在學校。

▲城市科大發送粽子給住宿生及居隔生，提前感受端午氛圍。（圖／城市科大提供）

由於這400多名住宿生今年可能無法回家過節，故城市科大校方及學生會決定提早讓這些學生提前嚐嚐粽子，城市科大學生議會議長、企管系蔡昀霈，代表學生會帶領宿舍服務幹部，今天提早準備1200個粽子，前往學校愛園及光華樓學生宿舍發放端節粽子，讓所有住宿生能夠感受到傳統節慶的氣氛。

城市科大學務長陳尚蓉指出，往年校方都會在校園舉辦慶祝端午節的相關活動，但因疫情關係，學校已改為遠距教學，但還有許多住宿生及疫情隔離學生留在宿舍，為了讓這些學生提前感受到端午節氣氛，又可品嚐到傳統美食、不用叫外賣，所以準備熱騰騰的粽子，代表學校對學生的溫馨關懷。

▲城市科大發送粽子給住宿生及居隔生，提前感受端午氛圍。（圖／城市科大提供）

城市科大課外組組長鄭建忠也表示，學校原本和與學生會籌畫端午節陸上充氣龍舟賽競賽，還有社團表演及書香粽香圖館借書送粽的各式活動，可惜因疫情無法舉行，所以改為溫馨的送粽子活動，與學生會一起準備鄰近學校的石門在地名產俞家肉粽1200個，分贈給留校住宿不打算返鄉學生，讓因為疫情在校居隔的學生，也能感受到學校的關懷溫情及享用到應景的節慶美食。