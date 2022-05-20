　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

▲▼台北城市科技大學溫馨發送住宿生及居隔生端午粽子。（圖／城市科大提供）

▲台北城市科技大學溫馨發送端午粽子給住宿生及居隔生。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續蔓延，根據教育部統計，截至昨晚為止，全國大專校院已有超過一半、82校暫停實體課程，改採遠距教學，台北城市科技大學也不例外，而城市科大與學生會原本設計一系列的端午節校園活動也因此無法進行，由於目前仍有400多名住宿生，包括外籍生、工讀留宿本地生與入住防疫宿舍學生，校方與學生會特別在今天（20日）贈送粽子給這些學生，讓學生提前嚐到象徵端午節的傳統美食。

本土疫情持續延燒，校園確診個案頻傳，根據教育部昨（19日）傍晚公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，昨本土生單日新增8567例確診，本土生累計確診總數首度超過11萬人，其中大專校院累計2.2萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2228所園校停課，較前一天增加93所園校，大專校院則有82校暫停實體課程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北城市科大表示，學務處與學生會原本設計一系列的端午節校園活動，但近期疫情漸趨嚴重，目前全校已改為遠距教學到本學期結束，導致許多活動無法進行，但目前仍有因工讀繼續留宿在校的本地生，隻身在台的外籍生，還有一些因為確診或密切接觸而入住防疫寢室學生，總計有400多名住宿生還在學校。

▲▼台北城市科技大學溫馨發送住宿生及居隔生端午粽子。（圖／城市科大提供）

▲城市科大發送粽子給住宿生及居隔生，提前感受端午氛圍。（圖／城市科大提供）

由於這400多名住宿生今年可能無法回家過節，故城市科大校方及學生會決定提早讓這些學生提前嚐嚐粽子，城市科大學生議會議長、企管系蔡昀霈，代表學生會帶領宿舍服務幹部，今天提早準備1200個粽子，前往學校愛園及光華樓學生宿舍發放端節粽子，讓所有住宿生能夠感受到傳統節慶的氣氛。

城市科大學務長陳尚蓉指出，往年校方都會在校園舉辦慶祝端午節的相關活動，但因疫情關係，學校已改為遠距教學，但還有許多住宿生及疫情隔離學生留在宿舍，為了讓這些學生提前感受到端午節氣氛，又可品嚐到傳統美食、不用叫外賣，所以準備熱騰騰的粽子，代表學校對學生的溫馨關懷。

▲▼台北城市科技大學溫馨發送住宿生及居隔生端午粽子。（圖／城市科大提供）

▲城市科大發送粽子給住宿生及居隔生，提前感受端午氛圍。（圖／城市科大提供）

城市科大課外組組長鄭建忠也表示，學校原本和與學生會籌畫端午節陸上充氣龍舟賽競賽，還有社團表演及書香粽香圖館借書送粽的各式活動，可惜因疫情無法舉行，所以改為溫馨的送粽子活動，與學生會一起準備鄰近學校的石門在地名產俞家肉粽1200個，分贈給留校住宿不打算返鄉學生，讓因為疫情在校居隔的學生，也能感受到學校的關懷溫情及享用到應景的節慶美食。

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
快訊／520高峰到！今衝破10萬大關？　陳時中下午說明
「辦公室裡最髒的地方」排行！　醫：1位置比馬桶蓋髒400倍
快訊／徐巧芯遭抹違停「不給開單」　信義警緊急補開罰單了
媽祖一來就賣掉2台車！　白沙屯媽突衝車廠員工感動下跪
快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！　水淹民宅車拋錨
確診破百萬！蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪
取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答
醫療量能沒崩潰？　護理師揭真相：只是維持病人活著
鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

「河床甜點」在台南回歸！即起試營運　店址、內用規範曝光

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

「救命神器」急缺嬰幼兒管線！賈永婕再出手：先進台灣吧…一聽需求心碎了

「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

Disney+將推低價版搶市　但每小時播放「4分鐘」廣告

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

1縣市豪雨特報！　今起「滯留梅雨」到週四

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

夫欲賣祖產救癌母！她嗆：再活也沒幾年

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發！現場擠爆萬人

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

台南滷味400　她罵遇到詐騙集團

更多熱門

相關新聞

立委趙正宇偕業者送粽　感謝防疫人員

立委趙正宇偕業者送粽　感謝防疫人員

確診者狂飆，第一線區公所、衛生所等防疫人員，為了PCR採檢、疫苗施打、防疫物資、居隔通知書等作業忙得不可開交，加班趕工到晚上8、9點已成常態！端午佳節前夕，立法委員趙正宇偕同大溪區胖二哥傳統美食業者盧森鴻，19日捐贈200份肉粽與菜包，慰問大溪區公所與衛生所人員，期用美食感謝前線人員的辛勞。

辛勤抗疫感謝有你　台東民代送肉粽打氣

辛勤抗疫感謝有你　台東民代送肉粽打氣

超商開賣20款傳統粽！包干貝超滿足

超商開賣20款傳統粽！包干貝超滿足

超商「百款端午粽子」限時開賣

超商「百款端午粽子」限時開賣

星巴克端午限定「黃麻托特包」

星巴克端午限定「黃麻托特包」

關鍵字：

台北城市科大粽子居隔生防疫宿舍端午節

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

洪偉明親姊染疫離世！

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面