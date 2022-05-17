辛勤抗疫感謝有你　台東民意代表送肉粽加油打氣

▲陳宏宗送肉粽加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情仍在持續擴散中，台東縣關山鎮不到一個星期確診個案就超過50人；舉凡加強宣導疫苗注射、實名制販賣快篩試劑、載送確診個案就醫等，民意代表為了感謝防疫各單位在疫情期間的辛勞付出，特地選在端午節前夕帶了粽子前往慰問打氣，也期待疫情快退散早日還給大家正常生活。



疫情期間衛生所、警察機關、消防單位等都多了相關的工作量，連心理壓力也因此增加不少。縣議員陳宏宗指出，縱谷地區包括關山在內「確診」個案確實感覺有一點多，所以希望以實際行動來對防疫單位工作的辛勤表現給予肯定與支持。



民眾ㄧ清早就在衛生所前大門排隊準備購買快篩試劑，隊伍中不少是父母或是阿公、阿嬤要買來寄到西部給晚輩家人的。衛生所護理人員不厭其煩叮嚀要保持距離、單雙號規定等。陳宏宗也對關山消防分隊的警、義消打火兄弟表示謝意，尤其救護員平日除了一般救護勤務外，接獲通知也得載送確診患者就醫，全身防護衣穿戴往往是汗流浹背。分隊裡有些隊員來自外縣市已經有一段時間沒回家探訪家人，藉由品嚐粽子之際懷念起家人。



台東縣也出現養護機構大量確診病例，陳宏宗也前往「聖十字架療養院」並在圍牆邊遞上粽子喊聲加油。修女們感謝社區各界對她們的努力表示感謝尤其在疫情期間大家都更要注意身體，對粽子的美味也直呼太可口了！