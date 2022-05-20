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滑鼠裡有一顆球！他逛二手店挖到寶　釣出網友回憶：比光學的好用

▲▼日本網友發現舊式滾輪式滑鼠，十分懷念。（圖／翻攝自推特@nonnbiri_maru）

▲現在市面上已經很難找到滾輪式的滑鼠。（圖／翻攝自推特@nonnbiri_maru）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨科技發達，3C產品的更迭速度飛快。一名網友在逛二手商店時發現一顆「底部有球」的滾輪式滑鼠，由於這是具有年代的電腦配件，現今已非常少見，讓他十分懷念。

據日本媒體《まいどなニュース》報導，推特網友「@nonnbiri_maru」發布了一張特別的滑鼠照。他日前在二手商店閒逛時發現了一顆非光學也非紅外線，而是「底部有顆球」的滾輪式滑鼠。網友提到，滾輪式滑鼠是他剛開始接觸電腦時使用的，現已被時代淘汰而非常少見，如今意外在二手商店遇上，觸發了他的懷舊情緒。

照片曝光釣出不少「懷舊系」網友留言，「我到現在還留著這種滑鼠使用，超讚的！」、「這是真的很好用欸，我很喜歡。」、「好像酪梨哈哈真懷念～」、「時代的眼淚，小孩可能不知道這是什麼了。」、「用過，但這種要定期清潔，不然卡灰塵會動不了。」、「光學滑鼠剛出時非常不準確，那時候我都用這個！」、「曾經打過超任主機的應該都認得～」。

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