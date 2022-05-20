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蕭美琴：美國支持訊號強烈　挺台參與世衛國家增加

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

世界衛生大會（WHA）22日登場，13國提案支持台灣與會。駐美代表蕭美琴今天表示，美國強烈支持台灣參與WHA訊號明確，也積極幫台灣進洽，願意支持與關心台灣的國家增加當中。

第75屆WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開，蕭美琴今天上午與台媒在雙橡園茶敘，談論美國支持台灣參與WHA作為。

蕭美琴表示，她非常謝謝美國總統拜登（Joe Biden）13日簽署國會一致通過、支持台灣參與世界衛生組織（WHO）與WHA的法案。過去一年來，國務院在國務卿布林肯（Antony Blinken）領導下，大大小小單位都非常積極幫台灣爭取世界各國支持，包含美國駐他國大使館。

蕭美琴指出，美國強烈支持訊號非常明確，但WHO內不是只有美國一個國家，美國非常積極擴大自身影響力，在世界各國幫台灣進洽。

她說：「我們感受到各國對台灣的支持度，包含願意支持、願意關心的朋友人數，也正在增加當中。」

至於美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）是否會在今年WHA上為台灣執言，蕭美琴表示，她相信美國支持台灣的立場，會在各種場合持續表達。

她舉例，布林肯18日發表聲明，再次重申支持台灣與會；國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）也非常積極，透過美台雙邊國際組織會談，密集與台灣協調全球支持台灣參與包含WHO在內的國際組織各種行動方案，「讓我們非常感動」。

拜登20日至24日訪問韓國與日本，進行上任以來首趟亞洲行，預計在東京期間宣布成立由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。

針對外傳IPEF不會納入台灣一事，蕭美琴表示，就她理解，這是一個不斷發展的過程，台灣用適當方式參與IPEF，相信美方許多朋友都會給予支持；布林肯也已經在國會聽證會上表達，任何人都不會被排除，包含台灣。

蕭美琴指出，她相信IPEF有一些參與機制，台灣會持續密集與美方溝通，相信會找到一個讓台灣可以有意義在印太地區經濟當中貢獻的方式。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與供應鏈問題，美國許多對台軍售項目出現交貨延宕；美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）近期也透露，美國將調整對台軍售政策，不再支持不屬於「不對稱戰力」的軍售案。

對此，蕭美琴表示，在與美國溝通過程中，深深感受他們對台灣安全強烈的支持，願意用各種方式來幫助台灣，支持台灣安全，這是根據「台灣關係法」及6項保證對台灣的保證與支持。

蕭美琴指出，美台溝通非常密切且具建設性，雙方對台灣需求的優先順序逐漸形成一致共識，包括台灣國防預算須投射的重點領域。她相信美方會針對台灣較立即的需求，給予積極的回應。

至於軍售交貨延宕問題，蕭美琴說，美方正盡全力協助，希望儘速回應台灣需求，讓交貨期程取得更快的進展。

南加州台裔教會日前發生槍擊案，蕭美琴今天也再次對暴力行為給予嚴厲譴責。她說，她已在第一時間透過管道，向受害者家屬表達關心，向教會受驚嚇的長輩致意；她會再安排適當時間親自到加州一趟，進一步表達政府的關心。

 

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