白沙屯媽祖啟程　9萬信眾報名現請假潮！媽和5歲兒約定參加但染疫

▲白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」今起駕。（圖／翻攝自facebook／白沙屯拱天宮）



記者崔子柔／綜合報導

白沙屯媽祖徒步往北港進香活動今（20）凌晨啟程，現場湧入上萬人參與，今年共有9萬700名信徒報名，創下歷史紀錄，不過其中也有不少人向媽祖「請假」，多是為防疫考量。

19日晚間開始，來自各地的信眾紛紛湧入白沙屯，今凌晨近2時隨著媽祖鑾轎出發。臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」有11.7萬名成員，近日則陸續有信眾發文向媽祖「請假」。

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一名男子提到，他今年第一次報名，想要和媽祖還願，但考慮到家裡三個孩子都沒有疫苗保護，只好取消。另名男子也說，他已連續三年跟著媽祖南下，這是第一年請假，因擔心染疫傳染給沒打疫苗、身體狀況不好的父親。

▲▼數名信眾發文請假。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



一名女子表示，她本和5歲的兒子約好一起參加進香，但她來不及打到第三劑疫苗，兒子又在上周確診發燒，之後傳染給女兒和自己，只好取消這次的行程，「還好媽祖慈悲，讓我有機會上疏文」。

今年白沙屯媽祖進香行程共8天7夜，今天凌晨起駕出發後，預計22日到北港，23日凌晨0時15分進火，27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。其中，去程2天半內得「急行軍」趕路到北港。

▼一家人確診只好作罷。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

