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拿鐵買1送1！4大超商「520咖啡優惠」懶人包　還有美式買2送2

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商「520」咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

上班族快收下「520」小確幸！《ETtoday新聞雲》整理4大超商「520限定咖啡優惠」，像是全家有大杯特濃拿鐵買1送1，OK mart也推美式、拿鐵買2送2等，另外還有多組寄杯咖啡優惠組合，最便宜每杯只要24元就能喝到，趕緊幫荷包省一波。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家連3天大杯特濃拿鐵買1送1。

●7-11
7-11全門市即日起至5月22止日祭出「CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買2送1」、「CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡（冰／熱）同品項買2送1」等2大好康；OPENPOINT行動隨時取則加碼即日起至5月22日止推「告白咖啡」優惠組合，有「CITY PRIMA精品美式／拿鐵任選2杯99元」、「CITY TEA冰淇淋紅茶2杯99元」、「CITY TEA珍珠純奶茶3杯99元」、「CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元」，以及「CITY CAFE 特大杯美式27杯999元」和「CITY PRIMA 精品美式/拿鐵任選21杯999元」。

●全家
全家即日起至5月22日限時3天祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月23日至5月29日期間換完。期間再加碼上午10時起於外送平台foodpanda推「Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3杯0元」限定優惠。

●OK mart
OK mart全門市今（20）日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有中杯歐維氏聯名巧克力飲第2杯半價喝，更推出會員限定爽吃19元香草牛奶霜淇淋，提醒須在有販售霜淇淋之門市才能享優惠。

●萊爾富
萊爾富即日起至5月31日針對會員祭出「咖啡組合優惠」，有「Hi Café大杯美式買30送25」、「Hi Café大杯拿鐵買30送20」，再加碼喝新4大風味咖啡飲品嚐鮮價只要59元，品項包括「特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡」、「特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡」、「特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡」及「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」。

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