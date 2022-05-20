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快篩最新販售通路一次看！5QA秒懂「戳鼻vs.唾篩」如何選

▲八大通路快篩試劑開賣第二日，全聯、屈臣氏、超商貨源充足，零星客人購買，與附近藥局排隊購買快篩實名制民眾成對比▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中南部超商現在也能買到快篩。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土累計病例數突破100萬，周遭陸續傳出確診消息，使快篩需求驟增。繼先前疫情較為嚴重的北北基桃搶先提供亞培快篩，中南部超商也正式開賣；萊爾富及屈臣氏更宣布上架唾液快篩「福吉美」，提供害怕戳鼻的人另種選項。不過，鼻咽及唾液快篩誰更準、差異有哪些？《東森新媒體ETtoday》也整理2者比較與檢驗步驟的5大QA，供民眾參考。

Q1：哪裡可以購買快篩？

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A1：鼻咽快篩以實名制方式上路，各健保特約藥局開賣；八大通路包括四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、超市賣場（家樂福、全聯、康是美、屈臣氏）等也皆有販售。

此外，除了北北基桃，中南部地區的7-11、康是美、全家便利商店18日也正式開賣「亞培快篩」。全家每店、每日提供100組，每人限購1組；7-11及康是美每天每人限購1劑，售完為止。

唾液快篩目前除可在丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局購買外，萊爾富及屈臣氏也宣布，今（20日）起將陸續開賣「福吉美」，每劑售價新台幣175元。

民眾也可自行從國外輸入快篩試劑，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。提醒民眾，通過食藥署EUA的試劑才適用「快篩陽＝確診」政策，完整EUA核准名單可點此查詢

Q2：唾液和鼻咽誰更準？

A2：

鼻咽快篩

以棉棒深入鼻腔採檢，目前是以Ct值27仍可驗出。

急診科醫師翁梓華指出，因病毒會先感染鼻腔黏膜，才逐漸擴展到其他部位，因此鼻腔採樣較易早期發現確診。只要採樣位置精準，相較PCR檢測，Ct值小於27也可驗出陽性。

．可以檢測出的CT值：<27
．採檢所需時間：15分鐘
．敏感度sensitivity：86%～98%
．特異度specificity：99～100%
．注意事項：有鼻塞或鼻子容易出血的人採檢時要小心

唾液快篩

中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說明，先前請長庚醫院檢驗唾液快篩，結果發現，Ct值低於23～24可驗出是否確診。而國內首件核准家用唾液快篩「福吉美」，快篩陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，而食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上。

不過，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋先前曾提到，荷蘭有大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，目前應該還無法取代鼻咽快篩，建議保守以對。

．可以檢測出的CT值：<23
．採檢所需時間：40分鐘
．敏感度Sensitivity：93%
．特異度Specificity：97%
．注意事項：採檢前半小時須禁食禁煙

▲▼唾液快篩與鼻咽快篩比較表。（圖／記者張乃文製）

▲唾液快篩與鼻咽快篩比較表。（圖／記者張乃文製）

Q3：正確步驟流程？

A3：

鼻咽快篩

小兒科醫師陳木榮表示，先放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。

陳木榮說，要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。但醫師強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，也就是不要以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」

兒科醫師楊為傑補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

▲▼▲醫師提醒自行快篩時，要留意棉支的放入方向。（圖／醫師陳木榮授權提供）

▲醫師提醒自行快篩時，要留意棉支的放入方向。（圖／醫師陳木榮授權提供）

唾液快篩

以使用說明書來看，收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。採樣時，持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。

將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。記得在滴入檢體時，3滴即可，過多恐影響判讀結果，計時15分鐘則可得知。

▲▼唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）

▲唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）※點圖可放大

Q4：誰可以使用？

A4：鼻咽採檢無年齡限制，而目前台灣核可的唾液快篩廠牌，2歲以上可使用，但按照規定，若介於2至15歲之兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試。

補充說明，國內所有快篩試劑在仿單上都是採「可使用年齡正面表列」，例如韓國進口唾液快篩福吉美仿單上寫道「介於2-15歲兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試」，就代表2歲以下者不適用。

Q5：什麼時間篩才對？

A5：重症科醫師黃軒表示，Omicron病毒大部分是無症狀為主，即便有症狀也多為輕症，建議有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，就最好做篩檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若有接觸確診者，不用在「接觸當天」就去做快篩，最好隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右；不過潛伏期也可能變長，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩。

楊為傑則說「太早篩、太晚篩，都抓不到」。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等。完全無症狀則建議在有接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

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