懶人包／各縣市實施國高中小遠距至期末一次看　北高屏彈性實施

▲因應疫情升溫，國內各縣市也陸續擬定國高中小學生是否將實施遠距上課至學期末。（圖／示意圖，與本案無關／記者林悅翻攝）



記者林冠吟／整理報導

國內疫情大爆發，更已連日新增確診人數都破萬，全台多間大學已宣布將全面實施遠距教學至期末，外界也相當關心國高中小是否也將實施遠距教學至期末，而《東森新媒體ETtoday》也整理全國各縣市針對國中小是否實施遠距教學，讓您一次掌握。

基隆

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●市政府尚未公布。

台北

●原則上鼓勵學校5月23日至27日，能辦得到就 盡量遠距教學 。國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

新北

●尚在與台北市政府討論擬定中，如有最新結果將會在第一時間公布。



桃園

● 21日 前決定。

桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，市政府也會根據教育部的防疫指引，加上各縣市的作法，同時諮詢學校的意見在21日前決定。

新竹縣

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。



新竹縣府表示，目前只發布國三及高三至5/16日起線上教學一週，其他年級遠距教學，則配合中央指引修正。



新竹市

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

新竹市府指出，5月16日起市府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。



苗栗

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

苗栗縣府指出，5月16日起縣府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。



彰化

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

南投

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

雲林

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

嘉義縣

●縣政府尚未公布。



嘉義市

●市政府尚未公布。



台南

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

教育局表示，台南市疫情不像北部嚴重，國中小每天停課班級數約佔全市總班級數4.3％，尚在可掌握範圍。各校的停課標準依中央防疫規定，以確診個案為核心進行停課範圍認定，可兼顧防疫與學生的學習品質；但學校若因停課人數增加，導致課務運作困難，仍可自主決定採全班或全校性停課，改採線上教學，各校在基本原則上，仍可因地制宜進行評估決定。此外，由於全面停課尚涉及12歲以下學童家長陪同，會增加家長請假照顧的負擔。因此，目前仍暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。



高雄

●市內國高中小學暑假前 得採行居家線上學習 ，需以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日期由學校自主決定。

屏東

●校方可因應疫情狀況， 彈性實施 遠距線上教學，但縣府 不強迫 。



宜蘭

●縣政府尚未公布。



花蓮

●縣政府尚未公布。



台東

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

澎湖

● 沒有 全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。



金門

● 國三 生 會考後停課 、 國一、二 生 正常上課 、 國小 採 線上教學 。



連江

●縣政府尚未公布。