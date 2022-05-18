懶人包／各縣市實施國高中小遠距至期末一次看　北高屏彈性實施

▲因應疫情升溫，國內各縣市也陸續擬定國高中小學生是否將實施遠距上課至學期末。（圖／示意圖，與本案無關／記者林悅翻攝）
記者林冠吟／整理報導
國內疫情大爆發，更已連日新增確診人數都破萬，全台多間大學已宣布將全面實施遠距教學至期末，外界也相當關心國高中小是否也將實施遠距教學至期末，而《東森新媒體ETtoday》也整理全國各縣市針對國中小是否實施遠距教學，讓您一次掌握。
基隆
●市政府尚未公布。
台北
●原則上鼓勵學校5月23日至27日，能辦得到就盡量遠距教學。國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。
新北
●尚在與台北市政府討論擬定中，如有最新結果將會在第一時間公布。
桃園
●21日前決定。
桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，市政府也會根據教育部的防疫指引，加上各縣市的作法，同時諮詢學校的意見在21日前決定。
新竹縣
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
新竹縣府表示，目前只發布國三及高三至5/16日起線上教學一週，其他年級遠距教學，則配合中央指引修正。
新竹市
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
新竹市府指出，5月16日起市府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。
苗栗
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
苗栗縣府指出，5月16日起縣府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。
台中
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
彰化
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
南投
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
雲林
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
嘉義縣
●縣政府尚未公布。
嘉義市
●市政府尚未公布。
台南
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
教育局表示，台南市疫情不像北部嚴重，國中小每天停課班級數約佔全市總班級數4.3％，尚在可掌握範圍。各校的停課標準依中央防疫規定，以確診個案為核心進行停課範圍認定，可兼顧防疫與學生的學習品質；但學校若因停課人數增加，導致課務運作困難，仍可自主決定採全班或全校性停課，改採線上教學，各校在基本原則上，仍可因地制宜進行評估決定。此外，由於全面停課尚涉及12歲以下學童家長陪同，會增加家長請假照顧的負擔。因此，目前仍暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。
高雄
●市內國高中小學暑假前得採行居家線上學習，需以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日期由學校自主決定。
屏東
●校方可因應疫情狀況，彈性實施遠距線上教學，但縣府不強迫。
宜蘭
●縣政府尚未公布。
花蓮
●縣政府尚未公布。
台東
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
澎湖
●沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。
金門
●國三生會考後停課、國一、二生正常上課、國小採線上教學。
連江
●縣政府尚未公布。
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