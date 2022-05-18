　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懶人包／各縣市實施國高中小遠距至期末一次看　北高屏彈性實施

▲台南市忠孝國中發出停課公告，教育局指出，各停班停課學校都改以線上教學方式進行上課，不會響學生受教權。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應疫情升溫，國內各縣市也陸續擬定國高中小學生是否將實施遠距上課至學期末。（圖／示意圖，與本案無關／記者林悅翻攝）

記者林冠吟／整理報導

國內疫情大爆發，更已連日新增確診人數都破萬，全台多間大學已宣布將全面實施遠距教學至期末，外界也相當關心國高中小是否也將實施遠距教學至期末，而《東森新媒體ETtoday》也整理全國各縣市針對國中小是否實施遠距教學，讓您一次掌握。

基隆

[廣告]請繼續往下閱讀...

●市政府尚未公布。

台北

●原則上鼓勵學校5月23日至27日，能辦得到就盡量遠距教學。國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

新北

●尚在與台北市政府討論擬定中，如有最新結果將會在第一時間公布。

桃園

21日前決定。

桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，市政府也會根據教育部的防疫指引，加上各縣市的作法，同時諮詢學校的意見在21日前決定。

新竹縣

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

新竹縣府表示，目前只發布國三及高三至5/16日起線上教學一週，其他年級遠距教學，則配合中央指引修正。

新竹市

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

新竹市府指出，5月16日起市府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

苗栗

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

苗栗縣府指出，5月16日起縣府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

彰化

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

南投

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

雲林

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

嘉義縣

●縣政府尚未公布。

嘉義市

●市政府尚未公布。

台南

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

教育局表示，台南市疫情不像北部嚴重，國中小每天停課班級數約佔全市總班級數4.3％，尚在可掌握範圍。各校的停課標準依中央防疫規定，以確診個案為核心進行停課範圍認定，可兼顧防疫與學生的學習品質；但學校若因停課人數增加，導致課務運作困難，仍可自主決定採全班或全校性停課，改採線上教學，各校在基本原則上，仍可因地制宜進行評估決定。此外，由於全面停課尚涉及12歲以下學童家長陪同，會增加家長請假照顧的負擔。因此，目前仍暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。

高雄

●市內國高中小學暑假前得採行居家線上學習需以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日期由學校自主決定

屏東

●校方可因應疫情狀況，彈性實施遠距線上教學但縣府不強迫

宜蘭

●縣政府尚未公布。

花蓮

●縣政府尚未公布。

台東

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

澎湖

沒有全面改線上教學到期末，依現行停班停課辦法處理。

金門

國三會考後停課國一、二正常上課國小線上教學

連江

●縣政府尚未公布。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
遭疑死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」
LIVE／新北跟進停實體課？　侯友宜最新說明
確診5位數極速攀升「舉國慌亂」！　他曝2點超樂觀：不是沒理由
「沒有確診」全家烏龍居隔10天　醫院認錯願賠償
快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　親揭背後原因
確診暴增3成破8.5萬「中南部上升」　陳時中：還沒到頂端
快訊／芬蘭、瑞典正式遞交「加入北約」申請書
小黃窄巷硬擋救護車！　警察猛拍窗還不動
90歲洗腎嬤確診淋雨苦等13hrs　院方回應了
快訊／增41死！　2歲童確診發高燒死亡
快訊／金曲獎入圍完整名單公布
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

採檢陽性率66.7%　羅一鈞：疫情在上升階段「未來1週達高峰」

不吝於給予自己或他人讚美　POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」　護理師淚：全家淪陷

規劃社區醫院「原地收治確診者」　羅一鈞：已討論配套將研擬SOP

傳蔡英文7月提名選北市　陳時中：選舉的事情都不談

口服藥領用流程改善！昨使用3304人份創新高　這藥降幅近一半

近期本土感染都是Omicron「BA.2」　羅一鈞：未發現BA.4或5

「沒有確診」全家烏龍居隔10天　數量太多誤植...醫院認錯願賠償

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

採檢陽性率66.7%　羅一鈞：疫情在上升階段「未來1週達高峰」

不吝於給予自己或他人讚美　POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」　護理師淚：全家淪陷

規劃社區醫院「原地收治確診者」　羅一鈞：已討論配套將研擬SOP

傳蔡英文7月提名選北市　陳時中：選舉的事情都不談

口服藥領用流程改善！昨使用3304人份創新高　這藥降幅近一半

近期本土感染都是Omicron「BA.2」　羅一鈞：未發現BA.4或5

「沒有確診」全家烏龍居隔10天　數量太多誤植...醫院認錯願賠償

同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

採檢陽性率66.7%　羅一鈞：疫情在上升階段「未來1週達高峰」

台中男搭車南下新開營區教召　糟糕錢不夠...好心警載他去

早上8點就營業！草屯綠意盎然老宅咖啡廳　必喝「倒吃甘蔗」超特別

「瘋狗」比佛利招募詹皇到灰狼　力挺哈登拿頂薪

不吝於給予自己或他人讚美　POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」　護理師淚：全家淪陷

規劃社區醫院「原地收治確診者」　羅一鈞：已討論配套將研擬SOP

疫情全國慌的莫名其妙？ 　沈富雄分析關鍵數據：台灣還是防疫模範生

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

快訊／今本土+85310「新北27230例最多」　14縣市破千

明起連5天　降雨熱區越來越大

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

台首大停辦　校長忍痛決定！

小兒科醫提醒　唾液快篩「3種情況」比戳鼻子準

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

增41死「平新高」！基隆2歲童入列

居隔女叫早餐遭丟電線桿旁　平台回應了

家人確診！妹子「躲到男友家」　他嗆低級

更多熱門

相關新聞

洗腎嬤確診苦等13hrs才入院　家屬批基隆長庚冷血

洗腎嬤確診苦等13hrs才入院　家屬批基隆長庚冷血

有民眾在臉書上發文怒控基隆長庚，指出自己90歲的高齡洗腎老母17日凌晨因快篩陽性前往長庚急診，卻一直等到17日的凌晨2點半才能入院收治，而近期又恰逢鋒面與梅雨報到，基隆又濕又冷，也讓家屬痛罵「正常人站3小時都受不了，何況是90歲的洗腎患者？」，怒斥基隆長庚高層「你們睡的可好？」基隆長庚無奈表示，近期收治病患增多，院方已盡力提供服務，希望民眾體諒。

LIVE／傳本土確診數飆至8萬人　陳時中最新說明

LIVE／傳本土確診數飆至8萬人　陳時中最新說明

客戶買到防疫保單「好想確診」！業務曝係金ㄟ

客戶買到防疫保單「好想確診」！業務曝係金ㄟ

南投議員建請縣府　國三生考後停課

南投議員建請縣府　國三生考後停課

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染本土疫情懶人包國中小線上教學

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面