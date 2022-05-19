疫情衝擊餐飲慘　新光三越宣布啟動降租方案

▲疫情影響百貨人潮大減，新光三越宣布降租，此為資料照。（圖／記者袁茵攝）



記者蔡惠如／綜合報導

中央宣布台灣確診人數衝破百萬人，單日確診數來到9萬大關，而從5月初以來與病毒共存策略確診數每日俱增，也影響民眾出門意願，加上大量居家辦公，百貨來客數與餐飲業績驟減。對此台灣最大連鎖百貨新光三越，宣布針對餐飲啟動降租，減少營運壓力。

餐飲從母親節檔期因疫情人潮大受影響，有業者表示，情況一天比一天慘，從5月初到現在，人潮平均約少掉5成，還有店家一天根本賺不到5,000元，而且現在還看不到疫情高峰，目前僅能以外帶、外送來維持營運，坦言「真的有點絕望」。

新光三越今（5／19）起對外宣布，決定繼2020及2021年後再度啟動、針對營運困難的餐飲專櫃提出專屬的降租方案，期望能減緩品牌的營運壓力，也針對受疫情影響的居隔同仁提供居家關懷包，包含快篩試劑、溫度計、口罩、酒精、漂白水、維他命、退熱貼、泡麵、餅乾等居家隔離必需物資，藉此拋磚引玉，與廠商、全體同仁夥伴，一起努力度過艱難時刻。

業者也坦言，今年政策起雖未再禁止餐廳提供內用服務，但隨著染疫數字持續增加，餐廳、咖啡廳特別是美食街，人潮都呈現下滑情況，除了降租之外，也新增外帶餐點菜單、推出個人套餐式餐點、多人座席降載為2至4人座席及組合餐點，以及強化候位功能增加接待現場顧客容留彈性。





▲宏匯廣場創百貨先例，發給所有同仁疫情慰問金。（圖／業者提供）

除新光三越外，新莊宏匯廣場之前也發布聲明，表示將發放旗下超過170名員工「疫情慰問金」，所有員工都有得領，第一線基層員工的慰問金更多達2、3個月，最多可領到10萬元，也創下百貨首例。