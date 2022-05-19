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部立玉里醫院爆院內感染375人確診　1重症轉院治療

▲▼玉里醫院,玉里療養院。（圖／翻攝自衛生福利部玉里醫院臉書）

▲玉里醫院爆發院內感染。（圖／翻攝自衛生福利部玉里醫院臉書）

文／中央社

COVID-19疫情延燒，部立玉里醫院爆院內感染，323名住民和52名工作人員確診，院長王作仁表示，99%都完成3劑疫苗接種，且使用抗病毒藥物，大多已好轉，僅1人確診重症轉至他院治療。

衛生福利部玉里醫院收治約2600名精神病友，屬住宿型長照機構，王作仁今天接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者均屬衛生福利部疾病管制署高風險個案，先前包括住民和醫護、員工99%都已完成3劑疫苗接種；也因為社區感染風險升高，院內同仁也來自社區，所以導致院內感染。

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王作仁指出，採取就地收治、分艙分流方式，使用抗病毒藥物，已將疫情控制下來，也跟家屬說明狀況，家屬都能理解；只有1名確診者因本身生理問題衍生重症，已將其轉送花蓮慈濟醫院專責病房治療，少數中症收治於院內家醫科病床，其餘皆輕症或無症狀。

王作仁表示，全院52名員工染疫，人力上確實較為吃緊，但目前還能因應，感謝東區指揮中心、衛生局等單位給予協助。

後續將持續進行疫調，並且加強環境清潔消毒，針對住民與家屬多陪伴安撫，全院員工部分為使染疫確診可被發現，在快篩試劑充足前提下，將每週進行快篩檢驗並回報單位主管。

衛生局長朱家祥在防疫記者會中說明，部立玉里醫院包括院本部、萬寧、溪口3院區確診人數占全院總人數26.1%，疫情皆已受到控制，由於院內為思覺失調症患者，防疫配合上相當困難，工作人員辛苦不言而喻。

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