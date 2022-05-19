弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

▲弟弟的女友在租屋處只穿內衣。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「是我的問題？」一名男網友發文表示，他原本與弟弟合租在外，但弟弟女友最近暫時來借住，所以目前三人同居。雖然相處上沒什麼問題，但弟弟的女友卻總穿著內衣在他眼前晃來晃去，讓他視線不知該放哪，而向弟弟提及此事時，對方又覺得他大驚小怪，讓他不知該如何是好。文章曝光後，隨即引發熱議。

這名網友在Dcard上，以「看到弟弟女友只穿內衣」為題發文，提到他目前和弟弟、弟弟女友同住，不過因為弟弟平時都上夜班，所以晚上多只有他和弟弟女友在家。讓他感到困擾的是，弟弟的女友總穿著內衣走來走去，讓他覺得不太妥當，兩人講話也讓他不知視線該放哪。

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原PO表示，他曾暗示弟弟要不要請女友至少穿上外套？但對方卻覺得女友穿得舒服就好，更何況不是性感內衣，根本沒什麼。兄弟倆甚至差點為此吵起來，因此原PO便不禁納悶，這是他的問題嗎？

貼文曝光後，底下留言串大歪樓，網友紛紛回應，「這種好機會都是別人的」、「好好喔，怎麼都沒人只穿三角褲在我面前」、「你盡到告知義務了，接下來好好享受就是了」、「你就默默看啊，給你吃冰淇淋還不開心喔」、「請問還有缺室友嗎？我準備好了」。

也有網友認真回應，「我在家也會這樣穿欸」、「還好吧？我也會穿小可愛出門啊，穿搭也會用到，健身房的女生也都穿差不多這樣啊」、「這種內衣感覺還好欸」、「認真留言，看圖片就是普通的運動內衣，健身房、外面慢跑都蠻多人這樣穿，但她的穿著已經造成你的不舒服和困擾了，你弟也不尊重你，結案」。