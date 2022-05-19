他「買賓士給女友開」才知綠爆！傻當ATM崩潰　行車紀錄器抓姦情

▲男子借賓士給女友，結果發現女友出軌。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一32歲男子將賓士車借給女友開，未料行車紀錄器下女友與其他男子的曖昧通話。當時女友和一名男子互訴思念，苦嘆「相愛為何卻不能在一起」，之後還向閨蜜吐槽罵男友「有病」。之後，他遂憤而分手訴至法院。5月18日，法院調解女方返還10萬元（人民幣，下同）左右的錢物。

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據《極目新聞》報導，5月18日，江蘇32歲的曾姓男子稱，2020年11月9日，他認識了小他5歲的文姓女子，經介紹後雙方開始交往。

曾男家在江蘇，但人在上海打拼，從事房地產行業，收入較為可觀，2020年7月購置了一輛價值50萬元（人民幣，下同）左右的賓士轎車。雙方微信聊天紀錄顯示，文女會發一些奢侈品包的圖片和鏈接，曾男有時也會主動為其購買，有的包一個價格就高達一兩萬元。

曾男說，為了方便文女出行，從去年3月開始，他便主動將剛買半年的車給文女開。只有車需要保養的時候，他才偶爾將它開回4S店做保養。

▲女友常向他索要名牌包。（圖／翻攝自極目新聞）

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今年春節，因為車子輪胎出問題，他到修理廠處理時調看了行車紀錄器，這才發現了女友與其他男子的曖昧通話，男子說，「寶貝，真的很想妳……。」文女回「我也想你」，並關心男子的飲食起居，還說過幾天去看他。男子還說，「雙方明明相愛為何卻不能在一起，是有什麼事情隱瞞嗎？」文女則要求對方給她一定的時間。

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曾男說，他跟文女相處1年左右，感覺她很保守，「第一次見面，感覺她工作能吃苦，長相也美麗。」因為曾男平時每月回江蘇兩次左右，交往1年兩人見面次數總共也才20次左右，兩人不是很親密，從來也沒有說過「我想你了」之類的話，也沒有提出過其他非分之想。如今他突然聽到她跟別的男人說如此曖昧的話，人一下子懵了。

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曾男說，他挑明曖昧通話的事後，文女坦白並道歉，當場刪掉了通話男子的微信，並稱對曾男只是喜歡，問他還要不要繼續交往。曾男說，當時雙方決定再繼續交往一段時間看情況，「當時覺得投入的感情和錢物較多，我於是就選擇了原諒。」

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曾男說，3月13日，他回到江蘇，用另一把車鑰匙打開賓士車，調看了行車紀錄器，還發現文女和閨蜜在車裡說他壞話，「老打電話，煩死了」、「聊什麼聊，真的是有病」。

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於是，曾男提出分手，並要求文女返還談戀愛期間他所付出的錢物，但兩人未能談攏。今年4月，曾男將文女告上法庭。5月18日，法院調解女方返還10萬元左右的錢物。