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更新IG超後悔！網見「1細節」喊眼睛痛：以前比較好看

▲▼IG,Instagram。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人不習慣Instagram這次更新的內容。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Instagram相當受歡迎，許多人睡前、一早起床都要先點開查看好友動態，是每天一定會使用到的APP。不過，就有網友更新IG以後，突然發現顏色變亮了，讓他眼睛看了很痛！文章曝光後，也掀起網友熱議，「限時動態看了不舒服」、「完全沒有意義的更新」。

這名網友在Dcard上，以「IG變亮了」為題發文，提到他更新完IG之後，突然發現顏色亮了一階，而且限時動態的外框顏色也跟著變亮，讓他看了覺得眼睛很痛。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲更新後顏色較亮。（圖／記者曾筠淇翻攝）

仔細看看截圖，會發現整體顏色變得稍微螢光一些，左上角的紫色、桃紅色部分尤為明顯。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是，快發瘋，眼睛超痛，只能先把螢幕調暗」、「我還以為是我的錯覺」、「好幾天了，被閃好久」、「我也覺得怪怪的，果然亮度跟顏色有變」、「IG裡面的動態影片也會變亮，我的眼睛快要被閃爆了」、「超怪！以前比較好看」、「還好我還沒更新」、「真的很醜很醜很醜，超級後悔更新」。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲限時動態外框顏色也變亮。（圖／記者曾筠淇翻攝）

相關報導：IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

不過也有些網友表示沒發現，「我眼殘嗎？我怎麼看不出兩張圖的差別」、「就跟給男友看我的口紅這兩支哪支比較好看一樣難」、「只有我沒有注意到嗎？我以為螢幕變亮而已」。其中，更有人不禁抱怨，「為什麼都要更新沒用的小地方，可以把中間的短片跟商店弄掉嗎」。

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