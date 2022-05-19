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地勢低窪逢大雨易積淹水　金山區溫泉路排水大幅改善

▲地勢低窪逢大雨易積淹水 金山區溫泉路排水改善工程完成。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北市議員白珮茹與當地大同里長許振煌多次現場勘查。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區溫泉路因地勢低窪，每逢大雨時，因宣洩不及，形成雨水溢流至路面，常造成溫泉路周邊時有積淹水等情形，影響周邊民眾生活甚鉅；金山區公所多次邀集相關單位新北市政府城鄉發展局及工務局於現場研議排水改善工程，工程改善於今年4月開工，並於5月中旬完工，已大幅改善積淹水情形，有效提升周邊民眾生活品質。

新北市議員白珮茹與當地大同里長許振煌多次現場勘查，市議員白珮茹表示，溫泉路因地勢低窪，時有雨水溢流至路面造成積淹水情況發生，需靠區公所調派抽水車進行抽水來暫時避免積淹水情形，為了可以永久的改善這樣的問題，特別爭取新北市政府城鄉發展局優先補助溫泉路改善工程經費約268萬元，並協調由區公所進行工程盡早改善積淹水問題。

▲地勢低窪逢大雨易積淹水 金山區溫泉路排水改善工程完成。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北市金山區溫泉路因地勢低窪，每逢大雨時，因宣洩不及，形成雨水溢流至路面。

金山區長廖武輝表示，本案工程由公所代辦， 特別感謝市議員白珮茹長期關心區內基礎建設並協助爭取城鄉發展局補助改善工程經費，在工程施工中，市議員白珮茹也多次前往現場視察施工情形。

廖武輝指出，現場地下管線分布複雜，原訂施工工期需要90日，因適逢汛期期間，經各單位努力下已於5月提前完工，並成功克服橫越複雜管線，且新設總長度107公尺之排水溝及新設9座陰井，期許金山區溫泉路透過排水改善工程將不再發生積淹水情形，創造更優質居住環境。

▲地勢低窪逢大雨易積淹水 金山區溫泉路排水改善工程完成。（圖／新北市金山區公所提供）

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