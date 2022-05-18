快訊／本土生確診總數首破10萬！單日+8489　全台2135所園校停課

▲今天本土新增8489例確診，圖為之前台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（18日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園暴增8496人確診，除7人境外生，其餘8489人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過10萬人，其中光是國小學生就有近3.7萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2135所園校停課，較昨天增加2所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數從昨天99271人，今天來到10萬7767人，較昨天新增8496例，其中本土10萬7191例，境外生576例，而本土生新增8489人確診，連續三天都增加超過8千例，包括大專校院新增1591例、高中1366例、國中872例、小學生3041例、幼兒園1619例，國小連續5天單日新增超過2千例；境外生今天則新增7例。

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▲今天本土校園新增8489例確診，累計確診首次突破10萬人。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、2135所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加2所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有355所園校採「全校」暫停實體課程，包括含幼兒園134所、國小94校、國中 27校、高級中等學校25校、大專校院75校；另有1780所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園598所、國小 756校、國中221校、高級中等學校 169校、大專校院36校。