　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土生確診總數首破10萬！單日+8489　全台2135所園校停課

▲▼ 台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

▲今天本土新增8489例確診，圖為之前台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（18日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園暴增8496人確診，除7人境外生，其餘8489人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過10萬人，其中光是國小學生就有近3.7萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2135所園校停課，較昨天增加2所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數從昨天99271人，今天來到10萬7767人，較昨天新增8496例，其中本土10萬7191例，境外生576例，而本土生新增8489人確診，連續三天都增加超過8千例，包括大專校院新增1591例、高中1366例、國中872例、小學生3041例、幼兒園1619例，國小連續5天單日新增超過2千例；境外生今天則新增7例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天本土校園新增8489例確診，累計確診突破十萬人。（圖／教育部提供）

▲今天本土校園新增8489例確診，累計確診首次突破10萬人。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、2135所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加2所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有355所園校採「全校」暫停實體課程，包括含幼兒園134所、國小94校、國中 27校、高級中等學校25校、大專校院75校；另有1780所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園598所、國小 756校、國中221校、高級中等學校 169校、大專校院36校。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪　醫一次解
她曝：打疫苗又感染的「綜合免疫力」　是最好的免疫
小彬彬3年沒見越南老婆　被問現況第一反應皺眉了
東方人罹胃癌機率更高！醫揭6症狀小心了
周湯豪本是Super Junior成員！　「拒絕原因曝光」3
國民黨「閃電徵召」張善政選桃園！內幕曝光
最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

何美鄉：打疫苗又感染的「綜合免疫力」　這是最好的免疫

兒童染疫「最怕2重症」　黃立民喊話「先打第1針」第2針再挑廠牌

快訊／本土生確診總數首破10萬！單日+8489　全台2135所園校停課

桃園開設25疫苗接種站　「長者有計程車可搭」施打送禮券+好米

慰勞醫護！桃園景福宮贈送6000盒限定蛋捲　感謝防疫人員

花蓮新增1611確診！2217人隔離中　5／26校園接種BNT

獨／員工端午不上班　台鐵出招！五一出勤3800人敘獎

收接觸通知「有4天沒出門」　倒垃圾都嘸！他酸：家裡阿飄確診？

「肯德基不賣蛋撻，麥當勞不賣薯條」　醫急問：這裡還賣便當嗎？

4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管媽產下龍鳳胎

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

19歲日男夢想成為初音　秀超萌女裝引網友暴動

何美鄉：打疫苗又感染的「綜合免疫力」　這是最好的免疫

兒童染疫「最怕2重症」　黃立民喊話「先打第1針」第2針再挑廠牌

快訊／本土生確診總數首破10萬！單日+8489　全台2135所園校停課

桃園開設25疫苗接種站　「長者有計程車可搭」施打送禮券+好米

慰勞醫護！桃園景福宮贈送6000盒限定蛋捲　感謝防疫人員

花蓮新增1611確診！2217人隔離中　5／26校園接種BNT

獨／員工端午不上班　台鐵出招！五一出勤3800人敘獎

收接觸通知「有4天沒出門」　倒垃圾都嘸！他酸：家裡阿飄確診？

「肯德基不賣蛋撻，麥當勞不賣薯條」　醫急問：這裡還賣便當嗎？

4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管媽產下龍鳳胎

快訊／「台灣拳后」林郁婷5比0擊敗哈薩克　勇闖世錦賽金牌戰

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪　醫一次解答

台BL劇男星秀6塊肌不滿足！喊話讓「那個」充血看起來更大

高顏值夫妻被Cue「舌吻」直接來！陳漢典嚇：蠻配合的

中南部超商買得到「亞培快篩」了！　每日開賣數量、時間曝光

海岬型船運價續飆漲　現貨日租漲1771美元、6月期貨日租漲2125美元

台啤英熊轟T1史上最高144分　士東獨攬52分擊潰獵鷹

淘帝處分中國子公司自有資產　獲利2.4億元、貢獻每股盈餘2.2元

何美鄉：打疫苗又感染的「綜合免疫力」　這是最好的免疫

柯文哲3原因分析「雙北案例沒上升」：明天可能也差不多

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

快訊／今本土+85310「新北27230例最多」　14縣市破千

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

懶人包／各縣市國高中小遠距教學一次看

即／高雄高中以下暫停實體課程　

明起連5天　降雨熱區越來越大

增41死「平新高」！基隆2歲童入列

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

更多熱門

相關新聞

雙北停課不同步　北市：差距不大

雙北停課不同步　北市：差距不大

台北市長柯文哲18日宣布，台北市中小學於5月23日起至5月27日全面進行遠距教學，其中國九、高三生從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天；但新北市則授權學校因校制宜。針對雙北作法不一致，台北市副市長蔡炳坤說明，新北市城鄉差距較大，要考慮到不同區需求，因此授權各校自己決定，但最後結果差距不大。

快訊／加強防疫！柯文哲拍板：北市國小、國中、高中「下週遠距上課」

快訊／加強防疫！柯文哲拍板：北市國小、國中、高中「下週遠距上課」

北市「高中以下23日起遠距一週」　侯友宜：新北授權各校決定

北市「高中以下23日起遠距一週」　侯友宜：新北授權各校決定

台大住宿生抱怨「0+7」看得到、用不到

台大住宿生抱怨「0+7」看得到、用不到

教育部指台首大想停辦程序不對

教育部指台首大想停辦程序不對

關鍵字：

確診個案教育部本土停課

讀者迴響

熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面