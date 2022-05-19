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快篩一戳呼吸困難！「15cm棉棒卡喉嚨」竟被她吞下肚　醫生也傻眼

▲▼ 新冠病毒,新冠肺炎,快篩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 芭比在家自行快篩，沒想到發生意外。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名母親懷疑自己感染新冠病毒，便在家自行快篩，沒想到伸手一戳，6英寸（約15公分）長的棉棒竟卡在喉嚨，完全拔不出來，還隨著每次吞嚥越來越往下深入，令她一度呼吸困難，趕緊到醫院掛急診，才發現棉棒已經被她吞下肚，令醫師也相當震驚，直呼從來沒見過這種案例。

根據《鏡報》，31歲的二寶媽芭比（Bobby Lee）4月有天上完夜班後感覺身體不適，便決定在家快篩，沒想到發生這段插曲，「用棉棒插進喉嚨後，我感覺有點噎到，棍子在我口中『砰』的一聲，卡在喉嚨裡，拭子進入喉嚨，末端卡在我的口腔深處。」

芭比試圖將棉棒拔出，卻無法成功，只好努力把它吞下去，但也只吞下一半，只要她張開口就能看見棉棒另一端從她喉嚨伸出。她一度無法呼吸，十分恐慌，只好帶著年幼的小女兒跳上車，趕到醫院急診室，接著又被轉送另一家醫院。

醫護人員也沒見過像芭比一樣的案例，起初不知該如何是好，後來決定動手術取出。他們在芭比的喉嚨放置攝影機，拍下的畫面可見棉棒已經進入芭比的肚子，接近腸道，必須從口中取出，否則可能刺穿腸子。所幸手術順利成功，芭比也鬆了口氣，「這真的很可怕，我很高興我還有意識能夠跳上車，不然可能就沒命了。」

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