快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

記者袁茵／台北報導

面對本土疫情升溫，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜頻頻對中央提出批評，被民進黨副秘書長林鶴明認為，「一通電話就解決何須表演？」對此，柯文哲回應，雙北不會故意搗蛋，他們是在第一線實際面對問題、解決問題，「事實證明，我們講的（建議），不是後來每樣都照抄了嗎？」

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂車來速，會後接受媒體訪問。被問到林鶴明稱可以理解雙北壓力，但可以靠電話溝通就別政治表演一事，柯文哲表示，自己跟侯友宜都算是比較務實的人，並非真正愛表演的人。

柯文哲指出，雙北在疫情當中首當其衝，其中新北市又比台北市壓力更大，因為新北市人口比較多，所以看曲線上升，新北市壓力是最大的，進而提出了很多呼籲，包括快篩陽給藥、居隔3＋4改為0＋7，這些意見主要是因為新北市為首當其衝，病人多到一定程度，當然是做不下去。

柯文哲提及，侯友宜本人會打電話給指揮官陳時中，而台北市則由黃珊珊與衛福部醫福會執行長王必勝、陳時中打電話，並非像林鶴明所說的，「我們本來就有打電話，侯友宜是自己打，我們這邊是黃珊珊打，本來就有溝通，很多意見都有給他。」

柯文哲說，「也許因為雙北首當其衝、擋在前面，或許中央一開始沒有感受到我們的壓力。」不過各個縣市疫情將會慢慢上升，後來台北市政府建議的，中央也每樣都做了，包括快篩陽視同PCR陽給藥、疫調做不下去等，「我們不會故意搗蛋，我們是在第一線實際面對問題、解決問題，不要一直認為我們在搗蛋，事實證明我們講的（建議）不是後來每樣都照抄了嗎？」

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂防疫急門診、車來速。（圖／記者袁茵攝）