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Omicron襲台137天「本土破100萬」　首起出現在台北！確診地圖曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲本土確診數已破百萬。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增9萬331例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬4826例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過3.6萬例。值得一提的是，今年1月3日，台灣確定出現首起Omicron本土個案，換言之，Omicron襲台137天已累計超過100萬例本土個案。

今日新增9萬331例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬4826例、桃園市1萬3827例、台北市1萬2060例、台中市7444例、高雄市6576例、台南市4795例、新竹縣2702例、基隆市2530例、彰化縣2313例、宜蘭縣2144例、屏東縣2142例、新竹市1877例、苗栗縣1513例、花蓮縣1345例、雲林縣1,048例、南投縣1026例、台東縣692例、嘉義縣664例、嘉義市462例、澎湖縣186例、金門縣137例、連江縣22例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（3萬6155～36萬4632例）有6：

基隆市3萬6371例
台北市17萬242例
新北市36萬4632例
桃園市15例6660例
台中市6萬4900例
高雄市5萬8976例

次深褐色（1萬7023～3萬6154例）有5：

新竹縣2萬3604例
台南市3萬5504例
屏東縣1萬7107例
宜蘭縣2萬2469例
花蓮縣1萬7427

橘色縣市（5914～1萬7022人）有5：

新竹市1萬4051例
苗栗縣1萬1043例
彰化縣1萬6936例
雲林縣9476例
南投縣6563例

淡橙色縣市（223～5913人）有5：

嘉義市3749例
嘉義縣5549例
台東縣5696例
金門縣1018例
澎湖縣1284例

淡黃色縣市（0～222人）有1：

連江縣222例

年1月1日至今已累計104萬3479例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計36萬4632例。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,機場清潔人員加強環境清消作業,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲案17058、案17099由境外移入改判為本土病例。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心在去年12月28日公布，當日新增19例境外移入個案，其中就包含自中國入境的案17058；同月30日則新增24例境外，包含自日本入境的案17099。

台北市中正區某2間防疫旅館在今年初疑爆群聚，其中一間防疫旅館有2人確診（案16859、案16870），染Delta變異株；另一間則有3人（案17058、案17085、案17099）感染Omicron病毒株。指揮官陳時中3日指出，依據基因定序和病毒量追蹤結果，推斷最可能的傳播鏈為案17085傳給案17058、案17099，因此將案17058、案17099由境外移入改判為本土病例，也就是全台首例Omicron本土個案。

以本土病例來看，自1月3日計算至今，Omicron襲台137天，目前已累計超過100萬例個案。

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