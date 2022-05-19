不再免徵！電動車要收汽燃費了　時間點曝光

▲汽燃費未來仍將維持隨車徵收。（圖／記者張榮恩攝）

記者李姿慧／台北報導

用來維護道路的汽燃費採隨車徵收，依照汽缸排氣量收費公平性爭論不休，加上為推廣電動車，現階段免徵汽燃費，更擴大不公平現象，交通部長王國材今(19日)在立法院交通委員會備詢時表示，未來仍將維持隨車徵收，現階段電動車不徵收汽燃費，但未來將在某個時間點勢必要納入徵收。

因應我國推動淨零碳排轉型及2030年公車全面電動化，立法院交通委員會今(19日)邀集交通部針對汽燃費徵收進行專案報告，過往交通部曾研擬三方案，除隨車徵收外，也評估隨油徵收，以及按里程徵收。

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立委李昆澤表示，汽燃費徵收爭議多，交通部應要有不同方案思考，汽燃費本質是用在道路維護的費用，三種徵收方式包括隨車徵收、隨油徵收和隨里程徵收，要以道路使用為主體，且須考量道路維護費用充足，及公平性，隨車徵收是目前方案，收入來源穩定，確保道路相關維護費用，但缺點是無法反映車輛使用量和道路使用量，優點可鼓勵電動車普及，但越普及就會越造成汽燃費短缺。

李昆澤指出，汽燃費530億元道路養護費恐不足，過往曾改過隨油徵收，只徵收到預估的6成5，收入不穩定，因此之後改隨車徵收，且汽油會漲價，隨油徵收對汽車駕駛人也會造成負擔；隨里程徵收可反映車輛使用量，避免電動車免徵問題，但碼表易竄改，車上診斷設備只有一半車輛有安裝，車載單元安裝也有另外成本；而以隨車徵收方案比較消極，是交通部較方便自己的方式。

立委林俊憲則指出，據統計，2020年汽車有819.3萬輛，汽燃費徵收537.6億元，電動車有6360輛，2021年汽車則有833萬輛，汽燃費徵收則有536.4億元，電動車則有7276輛，電動車5年來銷售成長9倍，汽燃費自2021年起開始下降。且汽燃費預算編列不符實際徵收情況，近5年決算平均超過預算50億元，未用於道路養護，全進到國庫，沒有照實編列，是作弊。

▲交通部長王國材宣布電動車未來將徵收汽燃費。（圖／記者李姿慧攝）

王國材則表示，三種方案都各有優缺點，他是贊成維持隨車徵收，530億元汽燃費是很多縣市道路維護主要經費來源，碳費主要是用來解決空汙問題，他認為汽燃費維持《公路法》法源很重要，如果採里程或隨油徵收，以2050年全世界推動電動車趨勢，及里程如何計算行駛里程，都很難達到公平課題。

王國材表示，現階段鼓勵電動車，因此對電動車不徵收汽燃費，未來汽燃費將維持隨車徵收，因汽燃費是道路使用維修費用，勢必電動車也將要放到道路使用費中，但現在鼓勵電動車不徵收，未來大環境當電動車使用量多到一定數量後，將在某個時間點徵收汽燃費。