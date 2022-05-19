在地企業支持台南在地蕎麥　黃偉哲見證黃金蕎麥合作備忘錄簽訂

▲台南市長黃偉哲親自見證「黃金蕎麥生產收購合作備忘錄簽訂儀式」，並體驗黃金蕎麥麵等料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局輔導官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會，配合黃金蕎麥生產合作社，對蕎麥原料需求建立台南市蕎麥生產模式，並訂定收購價格及收購量，建構供需平衡的耕作制度，維持供需平衡。

台南市長黃偉哲表示，本次「黃金蕎麥生產收購合作備忘錄簽訂儀式」，特別邀請黃金蕎麥生產合作社與官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會共同參與，並邀請行政院農業委員會農糧署南區分署羅正宗分署長、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長共同見證，訂定每公斤收購價格42元，期間由簽訂日至2025年12月31日止。透過這次合作備忘錄簽訂，預計可建構南市優質蕎麥的生產制度，以達到農民獲益、土地肥沃、消費者安心的「三贏」目標。

農業局長李建裕表示，蕎麥是備有省水、省工、省農藥及肥料的「三省」特色的作物，對於環境相當友善。據農糧署統計2020年度全國種植蕎麥面積為397公頃，南市面積為0.82公頃，未來，透過簽訂合作備忘錄2023年可增加300公頃的蕎麥種植，並由黃金蕎麥生產合作社收購生產的蕎麥，2023年收購量可達250公噸，並逐步提升，後續於2024年開始，預計可種植400公頃，收購400公噸的生產量。

黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶表示，黃金蕎麥的種植過程無須農藥，但產量1公頃只有１頓，而能製成黃金蕎麥商品更僅有其中的30％。本次合作備忘錄的簽定是為了傳達「關懷台灣土地」的品牌精神，並將「養生無負擔飲食哲學」概念分享給消費者，以透過將美好的食物給自己最愛的家人、孩子與朋友。此外，黃金蕎麥探索館，將蕎麥生產及製造過程詳細展示，讓消費者可安心食用，館內有提供多元化的餐飲，例如：蕎麥拉麵、蕎麥冷麵、蕎麥飯、蕎麥唐揚雞，館內的伴手禮區也有販售蕎麥小點心及蕎麥茶等，並提供嶄新的休閒新體驗。邀請全國的好朋友們，假日時不妨到黃金蕎麥探索館，一起與朋友及親人分享台南在地的新鮮蕎麥。