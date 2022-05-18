【廣編】脈承日本關西血統！莞固和食安平會館5／13盛大登場

圖、文／莞固和食

由聲寶集團於2019年獨家引進"がんこ"，並成立莞固和食GANKO餐飲品牌至今，台灣三家分店 皆分佈於大台北地區，而如今2022年第二季，將迎來台灣第四家分店，並大張旗鼓來到與日本文化密 不可分的台南古都，選址於臺南運河內的安平區，集結人文薈萃、上食饗宴、觀光休憩於一身，只須臾 片刻便猶如穿梭日本關西之感，以排解暫時無法飛出國門之苦，帶給台灣民眾思尋大和情懷！

日本「和食」被譽為日本人的傳統飲食文化，2013年由聯合國教科文組織將「和食」列入世界非 物質文化遺產。台南市與日本城市締交，展現台日間的友好情誼。聲寶集團及がんこ 莞固和食GANKO 此次插旗最像日本城市的台南，更視為台日合作的重要里程碑。莞固和食安平會館慎重敬邀日本 GANKO總料理長 笠原 隆昌先生來台坐鎮，屆時開幕預約到的饕客，將有榮幸與機會大飽眼福及口腹 之慾，品嚐最正宗傳統的日本職人懷石御上料理！

莞固和食 安平會館是採「全預約制」方式進行，欲知預訂詳情、當 季菜色或各式需求，敬請前往莞固和食安平會館官方網站、Facebook粉絲專頁或致電洽詢莞固和食 安 平會館以取得最新資訊，讓貴賓能感受到最道地日式用餐體驗。

訂位專線:+886-6-298-3598

官方網站:www.ganko.com.tw/anping_kaikann

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營業時間: 週一至週日 午餐11:30 至 14:30;晚餐17:30 至 21:30