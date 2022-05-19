國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節...老師也沒發現

▲台南市1名國三學生遭同學惡作劇，反鎖在教室外陽台整整一節課才脫困，校方第一時間介入查處輔導，教育局要求其他各校注意校園安全教育。（圖／示意圖，非本案學校，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名國中三年級男學生，遭同學惡作劇反鎖在3樓教室外陽台，不得其門而人，眼睜睜看著全班同學去其他教室上資訊課，加上代課老師也未確實點名，男學生就被這樣「遺忘」一整節課將近50分鐘，直到下一堂課其他同學發現才將人救出。得知此事後，台南市教育局強調，校方第一時間已介入處置加強輔導。

台南市教育局指出，本案經了解當日學生間下課時過度嬉鬧，導致該名男學生被反鎖於窗外陽臺1節課，校方據悉當下已立即處置，並請家長到校協處，惡作劇學生誠心向男學生及其家長道歉，並取得受害學生諒解，家長也同意交由學校以輔導機制處理，不希望外界過度解讀。

據了解，該名學生是在4月29日禮拜五，下課時間和另名同班好朋友玩遊戲，2人隔著落地窗嬉鬧，當事人被反鎖於教室陽台，另名學生竟忘了，該名被反鎖學生不得其門而入，而全班同學又去資訊教室上課，加上資訊代課老師在點名時也未發現，讓該名男學生孤獨一人留在教室陽台一整節課，直到下課同學返回教室，發現該男學生被反鎖在陽台，才將他「救出」，有同學向學校反應，校方才得知此事，並馬上介入查處及展開輔導作業。

教育局指出，經查被反鎖學生與惡作劇同學雙方平時互動良好，基於尊重受害人家長意願，暫不啟動霸凌程序，交由校方以校規處理，目前皆接受輔導良好互動無異常。

針對資訊代課教師未落實點名，校方已做輔導納入再聘依據，教育局請學校應提精進報告，落實校園安全及校園設施使用宣導。教育局亦以本案為戒，因學生年少不懂事，不知這種行為有時會衍生危險，不可不慎，教育局同時要求其他各校，務必注意學生平日之安全教育，以免再發生類似情況。