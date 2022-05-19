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靠意志力沒用！告別「拖延腦」第一步：更換口頭禪

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲想戒掉「拖延腦」卻每次都失敗嗎？其實換掉口頭禪就可以。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

想確認自己有沒有「拖延腦」，可以想想自己是不是什麼事都會說「等一下」，而有拖延腦的人，會從一開始想要戒掉拖延，經歷幾次失敗之後，最後開始說「自己是不到死線就不做的類型」，想要成功告別「拖延腦」，光是靠意志力是不夠的，在《告別拖延腦》一書中提到，第一步就是要讓自己更換口頭禪！

▲告別「拖延腦」。（圖／高寶書版提供）

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▲《告別拖延腦》。（圖／高寶書版提供）

要如何更換口頭禪，最簡單的方式，就是從「可是……」變成「沒問題！這樣的話……」，因為「可是」這個詞就是引起拖延的口頭禪！你是不是當有人對你提出建議，或是自己跟別人說話的時候，一開口就說「可是」呢？就連已經拿起這本書的人，好像也會聽到一個聲音說：「可是這些實驗⋯⋯」試著在收到別人的提議時，改說「你說得對！這樣的話⋯⋯」吧。

「可是發生這種情況要怎麼辦？」和「沒問題！那如果發生這種情況該怎麼辦？」，兩句話相比，自己對待對方的態度完全不同，人在使用「可是」這個詞的時候，心跳和呼吸會加快，身體進入交感神經活動占優勢的高代謝狀態，這是一種顯示自己優於對方，在生存競爭中獲勝的模式。在消極、沒有幹勁的語言背後，其實是設法逃避變化的神經在作祟。

相對地，在表示「沒問題！」的情況下，腹側迷走神經系統就會抑制交感神經系統，與對方建立信賴關係，進入集體解決問題的模式，不會讓身體無謂地進入高代謝狀態，適度放鬆，視野開闊，當情緒起伏少，就能發揮高水準表現。

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