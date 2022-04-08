小毛病讓戀人跑了？12星座「4舉動」恐毀掉愛情

▲12星座毀掉愛情的小習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

兩個人交往，需要彼此包容，互相體諒，感情才能走得長久，但有些小習慣不改的話，很可能成為愛情的絆腳石，據《星座好朋友》網站分析12星座容易忽略的舉動，恐怕是毀掉愛情的真正原因。

有了現任卻還想連絡前任

巨蟹座、天秤座、雙魚座

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聯絡前任這個習慣是真的不太好，大部分是因為自己還沒有調適好，就選擇跟下一任在一起，會出現這種心態，明明心裡還是愛著前任還是有感情，卻因為想要快速走出情傷，甚至只是因為害怕自己太孤單，才會馬上找了新歡，這樣其實對現任來說不大公平。

巨蟹座因為太過念舊，經常跟前任斷不乾淨，表面總是說互相關心而已，那為什麼不好好關心現在在你身邊的人，卻非要去關心已經是過去式的前任。

天秤座則是優柔寡斷，沒辦法好好下判斷是否要對前任狠心，總是在現任跟前任之間游走，會讓現任認為如果前任那麼好，為什麼不乾脆復合呢？

雙魚座多情，他們的感情可以平均分配，如果和前任，在還有聯絡的情況下，他們一定會說只是去關心、照顧他而已，沒有什麼。

一戀愛就得了公主病／王子病

金牛座、雙子座、魔羯座

很多人通常一戀愛就會過度依賴對方，有些女生會恃寵而驕，開始使喚對方。

金牛座在戀愛的時候特別愛黏人、愛撒嬌，和平常沉穩的金牛，很不一樣，他們喜歡用撒嬌的方式來得到他們想要的，時間久了，就自然認為只要撒嬌就可以有好處。

雙子座會利用自己的好口才，說服對方來幫助自己，也因為他們很懶惰，

懶惰有時候另一伴真的看不下去，主動幫他們之後，久了雙子座就把這些當成習慣。

魔羯座很容易因為比較關心自己的工作，就會要求跟他們一起生活的另一半，應該要做好家務事，自己也不太擅長表達愛意，所以就這樣默默地什麼都不主動。

懶的溝通還想要對方理解自己

牡羊座、射手座、水瓶座

總是希望別人理解自己，別人永遠不可能也絕對理解你的，所以一定需要適時的溝通才行。

牡羊座總是做事情沒有在管後果，有時候雖然他們說話很直接沒錯，但是卻還是希望對方可以理解他們為什麼那麼做，可是問題是如果你都選擇不先討論，沒有人需要這樣理解你的。

射手座總是希望對方能理解他為什麼愛好自由，也希望對方能夠了解他的生活，但是這樣來說有點太過於自私，都只會單方面希望對方理解自己，卻沒想過要多理解問另一半嗎。

水瓶座單身的時候很自我，戀愛的時候依舊如此，他不會為了愛情而改變自己，認為對方應該要來理解你，對方不理解就是對方的錯。

超級控制狂又欠缺安全感

獅子座、處女座、天蠍座

總是太過於想要把愛情的主導，權握在自己手上，沒有給與對方個人空間，霸道的行為會讓對方感到迷茫。

獅子座就是霸道總裁，也許一開始熱戀的時候會認為，對方這樣很帥氣很霸道，但是久了就是一個大問題，沒有人會想要永遠被約束。

處女座喜歡控制一些小細節，因為自己受不了就認為對方應該要一起，如果對方其實不喜歡，就會感覺壓力很大。

天蠍座太沒有安全感，外表不會表現出來，就用霸道的方式來拘束對方，但是這樣控制慾太強烈，只會讓自己心累得很快。