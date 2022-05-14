　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台累積6.5萬學生染疫　邱臣遠爭取補教業紓困

▲▼邱臣遠舉行協調會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

▲邱臣遠舉行協調會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫情延燒全國校園，5月12日學生單日確診數達7541人，統計4月20日迄今已有6萬5485名學生染疫，然而由於中央的停課標準模糊，各校部分停課或全校停課狀況不一，「九宮格匡列」也引發質疑，致使補教業無所適從。台灣民眾黨立委邱臣遠13日舉行協調會，要求展延原有紓困案還款期限，並研議是否再辦理紓困；對此，教育部代表會中回應，今年沒有統一停課，是否辦理紓困仍需討論。

邱臣遠表示，學校一旦實施停課，學生就不能到補習班上課，造成補習班業者必須同時面對退費損失、負擔教職員薪水與場地租金的三重壓力，業者幾乎撐不下去；同時也讓小孩無處可以安親，徒增家長困擾。

補教協會理事長賴義方指出，目前補習班每三天就會快篩一次，使得成本大增，然而更難的是買不到試劑，希望教育部能提供公費快篩；同時現在業者面對堆積如山的退費申請，營運十分艱辛，非常期待教育部能規劃新一輪補教紓困，協助業者度過難關。

對此，教育部終身教育司副司長顏寶月表示，由於今年並無統一停課，因此是否辦理紓困還需要和行政院討論；快篩部分，已發函各地方政府，補習班若有人員遭匡列為密切接觸者，得派專人至地方政府指定窗口領取快篩試劑；依規定須停課之學生，補習班比照辦理。

國教暑專員朱姝瑾則表示，今年因醫療量能不足，才由老師做疫調，但5月8日後已不匡學校密切接觸者，只匡住宿生，後續國小若有確診者，全班暫停實體課程3天，1人發1支快篩；國高中則改為只匡九宮格內學生放防疫假，並且都不能到補習班上課。

另外疾管署簡任技正王任鑫說明，被匡列為居家隔離的對象，疾管署就會提供公費快篩，指揮中心也會依照地區發生病例的狀況與人數，去進行快篩劑配售分配。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／大雨狂炸！　中橫谷關段「大片土石坍塌」
快訊／15縣市豪大雨特報！　雨最猛時間曝
「李根大尉」還活著！　本人發聲了
看了直接腿軟！　全球最長人行吊橋啟用
台語女歌手「母女確診」！　15歲獨生女：快沒味覺了
兒子「不知爸是金鐘視帝」　出道17年男星認：孩以為我賣蛋餅
致災性梅雨炸15縣市　鄭明典曝「最強對流」：很大一塊紫
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登挺台參與WHA　外交部感謝：合作拓展台灣國際空間

拜登簽法案挺台獲WHA觀察員　蘇貞昌：台灣經驗對國際有實質幫助

防疫理賠保險公司有條件　陳亭妃籲：金管會儘速成立申訴專線

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

全台累積6.5萬學生染疫　邱臣遠爭取補教業紓困

首波梅雨鋒面來襲　侯友宜估今午降級：目前沒災情

為「快篩陽=確診」槓陳時中　侯友宜：人民恐錯過黃金治療期

家長陪同隔離不賠！　高嘉瑜開轟金管會：不要隨業者一起耍賴

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩　「妳的行政團隊正在墮落」

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

公車「180度甩尾」撞卡花圃　肇事駕駛：因煞車失靈暴衝

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

拜登挺台參與WHA　外交部感謝：合作拓展台灣國際空間

拜登簽法案挺台獲WHA觀察員　蘇貞昌：台灣經驗對國際有實質幫助

防疫理賠保險公司有條件　陳亭妃籲：金管會儘速成立申訴專線

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

全台累積6.5萬學生染疫　邱臣遠爭取補教業紓困

首波梅雨鋒面來襲　侯友宜估今午降級：目前沒災情

為「快篩陽=確診」槓陳時中　侯友宜：人民恐錯過黃金治療期

家長陪同隔離不賠！　高嘉瑜開轟金管會：不要隨業者一起耍賴

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩　「妳的行政團隊正在墮落」

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

教部補助大學照護宿舍每床「1萬↑2萬元」　學生交通費全額補助

快訊／連日大雨！中橫谷關段31K大片土石坍塌　單線雙向通行

拜登挺台參與WHA　外交部感謝：合作拓展台灣國際空間

拜登簽法案挺台獲WHA觀察員　蘇貞昌：台灣經驗對國際有實質幫助

竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　開設78間防疫試場

15縣市豪大雨特報！「閃電列車＋豪雨製造機」齊轟　雨最猛時間曝

「Apple TV將推便宜新機種！」郭明錤爆料　果粉關注5千元是否有找　

防疫理賠保險公司有條件　陳亭妃籲：金管會儘速成立申訴專線

豪門狗血劇狠虐媳婦「綠奶昔澆頭+砸蛋糕」　畫面挨轟浪費食物

回收場拆空氣清淨機驚見200萬　失主到場尷尬問：我的錢嗎？

怕被鄰居嫌？鸚鵡「狗化」　神模仿嗷嗷叫完美嫁禍XD

政治熱門新聞

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

2022桃園市長大選　國民黨「深藍部隊」挺她

快訊／柯文哲：和平醫院「全院收確診者」

「快篩陽給藥」恐讓偽陽者吃下　柯文哲揭5步驟反嗆

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

柯文哲轟陳時中：別講醫界不接受的理由

快訊／總統府新增5人確診　4員工、1總統警衛室勤員

柯文哲糾正蔡英文　「正確說法是防疫急門診」

中藥「清冠一號」價格哄抬　中醫師籲勿囤積：不是健康食品

快訊／第4劑疫苗開打　北市17、18日開放預約

LIVE／新北＋22483　侯友宜最新說明

新北市民看過來！「快篩陽怎麼視訊診療？」　侯友宜：請透過2管道

更多熱門

相關新聞

高虹安：配給快篩試劑不該齊頭式　熱點區域公費快篩

高虹安：配給快篩試劑不該齊頭式　熱點區域公費快篩

本土疫情持續延燒，台灣民眾黨立委高虹安10日舉行記者會呼籲，指揮中心應關注醫療量能告急及檢驗人力不足的問題，快篩試劑的配給不應齊頭式，應針對熱點區域、兒童及弱勢與第一線防疫人員提供公費快篩，此外也應重新盤點PCR量能及人力缺口，並協調各地方醫檢師跨境調度、檢體跨境檢驗，或導入家用型PCR設備提高檢驗量，以免誤判疫情。

國軍累計千名官兵染疫　2人住院均無重症

國軍累計千名官兵染疫　2人住院均無重症

為外送員請命　民眾黨團籲：安排公費快篩、施打疫苗追加劑

為外送員請命　民眾黨團籲：安排公費快篩、施打疫苗追加劑

駐泰代表懸缺至今　吳釗燮：請拭目以待

駐泰代表懸缺至今　吳釗燮：請拭目以待

國安局否認太平島擴建　立委盼蔡英文登島

國安局否認太平島擴建　立委盼蔡英文登島

關鍵字：

邱臣遠

讀者迴響

熱門新聞

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

男歌手父出車禍「顱內出血送加護病房」求集氣

分手小嫻被指「生肖不合」！　金剛打臉命理師：我屬猴…

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面