全台累積6.5萬學生染疫　邱臣遠爭取補教業紓困

▲邱臣遠舉行協調會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫情延燒全國校園，5月12日學生單日確診數達7541人，統計4月20日迄今已有6萬5485名學生染疫，然而由於中央的停課標準模糊，各校部分停課或全校停課狀況不一，「九宮格匡列」也引發質疑，致使補教業無所適從。台灣民眾黨立委邱臣遠13日舉行協調會，要求展延原有紓困案還款期限，並研議是否再辦理紓困；對此，教育部代表會中回應，今年沒有統一停課，是否辦理紓困仍需討論。

邱臣遠表示，學校一旦實施停課，學生就不能到補習班上課，造成補習班業者必須同時面對退費損失、負擔教職員薪水與場地租金的三重壓力，業者幾乎撐不下去；同時也讓小孩無處可以安親，徒增家長困擾。

補教協會理事長賴義方指出，目前補習班每三天就會快篩一次，使得成本大增，然而更難的是買不到試劑，希望教育部能提供公費快篩；同時現在業者面對堆積如山的退費申請，營運十分艱辛，非常期待教育部能規劃新一輪補教紓困，協助業者度過難關。

對此，教育部終身教育司副司長顏寶月表示，由於今年並無統一停課，因此是否辦理紓困還需要和行政院討論；快篩部分，已發函各地方政府，補習班若有人員遭匡列為密切接觸者，得派專人至地方政府指定窗口領取快篩試劑；依規定須停課之學生，補習班比照辦理。

國教暑專員朱姝瑾則表示，今年因醫療量能不足，才由老師做疫調，但5月8日後已不匡學校密切接觸者，只匡住宿生，後續國小若有確診者，全班暫停實體課程3天，1人發1支快篩；國高中則改為只匡九宮格內學生放防疫假，並且都不能到補習班上課。

另外疾管署簡任技正王任鑫說明，被匡列為居家隔離的對象，疾管署就會提供公費快篩，指揮中心也會依照地區發生病例的狀況與人數，去進行快篩劑配售分配。