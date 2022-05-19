霸桌不點餐還恐嚇社區　台中警逮「正港兄弟」討債集團16惡徒

▲▼台中警方逮16名「正港兄弟」暴力討債集團，該成員霸桌、威嚇社區、暴力討債，欺壓百姓，惡行重大。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲蕭姓男子籌組「正港兄弟」暴力討債集團，去年7個月期間不但毆打債務人、恐嚇其親友，酒醉後藉故滋事威嚇社區大樓保全，索賠70萬元醫藥費，甚至還介入餐廳股東糾紛，霸桌不點菜，明顯不讓餐廳做生意，台中市刑大蒐證後一一逮捕16人，日前被檢方依妨害自由等罪嫌起訴。

蕭嫌與友人共組暴力犯罪集團，自稱「正港兄弟」，巧立各種名目向人敲詐勒索，去年2月至8月間犯下3件暴力討債案，第1件是受人委託索討70萬元債務，債務人還不出錢，不堪被痛毆落跑躲藏，蕭等人便動員成員前往被害人住處，威嚇親友，要逼債務人出面，讓親友們心生畏懼。

第2件，蕭嫌其中1名成員有次酒醉在住家社區中庭大吵大鬧，保全獲報前往勸阻，過程中有些拉扯，不料該成員竟向保全索討70萬元公道費和醫藥費，並且率人包圍警衛室，在騎樓發放印有成員受傷之海報，抹黑造謠社區管委會及物業管理公司，即使保全上門道歉仍不放過，直到報警處理才平息。

第3件，某家餐廳2名股東之間有金錢糾紛，其中1人欠對方近百萬元，蕭嫌為了逼迫還債，率眾霸佔餐桌不點菜，大膽嗆說「就是要你們好看」等語，脅迫被害人簽下300萬元本票。

台中市刑大經蒐證後，認為蕭嫌集團目無法紀，欺壓民眾，惡行重大，日前前往西區及西屯區住處逮捕蕭嫌等16人，查扣空白本票、棍棒、記帳本、行動電話等證物，全案詢問後依違反妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦並已起訴在案。