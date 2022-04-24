北市大掃黑逮84人！竹聯仁堂大哥喬超跑買賣糾紛...恐怖手段曝

記者張君豪／台北報導

台北市警局從4月6日倒20日起執行針對暴力討債、聚眾鬥毆、詐騙販毒進行掃蕩專案，期間內共檢肅犯罪組織11件、查獲幫派犯罪首腦共11人、共犯73人、查扣槍枝、棍棒刀械等不法犯罪工具，其中以竹聯幫仁堂涉及包含詐欺、妨害秩序、毒品各類犯罪案件最誇張。

▲台北市刑大逮捕竹聯幫仁堂劉姓大哥並起獲金鋼狼刀等凶器。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方查出，劉姓主嫌挾竹聯幫大哥身分在外處理超跑買賣交易糾紛，教唆10多名小弟分持槍枝、刀棍、鐵鎚、電擊棒等兇器，涉嫌擄走買賣超跑未準時交付款項的被害人，並強攔被害人名車，扣車押人逼債。

▲台北市刑大逮捕竹聯幫仁堂劉姓大哥，並查扣BMW名車。

警方接獲被害人報案後展開蒐證監控，台北市刑大偵八隊與中山警分局、基隆、新竹市刑大、海巡署12海巡隊共組專案小組、並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，警方在14日兵分多路到北市文山區、新北市新店、汐止、三重等地展開搜索、拘提該幫劉姓主嫌及小弟共12人到案說明。

此外，警方也查扣金鋼狼刀2把、西瓜刀1把；劉嫌暴力追討被害人欠款後，將犯罪所得用來購買BMW名車2部也被查扣。警詢後依觸犯恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌將劉姓主嫌及小弟移送法辦，並將持續溯源追查。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

