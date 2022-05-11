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社會 社會焦點 保障人權

超衰工程師遭爆打！　黑幫奧客租車行「改車不付錢」逼簽百萬本票

記者黃宥寧／台北報導

有妨害自由前科45歲張姓男子，於新北八里區經營租賃車公司，找來2名工程師替車輛進行車用「電腦改裝」等。改裝完，不僅不付錢更用改裝後性能沒提升、零件損壞等理由，要求賠償及營業損失費，更以毆打、恐嚇等方式逼迫2名工程師各簽下100、300萬本票，士林警分局等拘提張嫌及3名成員，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

▲▼ 士林 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲工程師替張姓男子經營的租賃公司行進行改裝，張嫌竟以各種名目向被害人恐嚇取財（圖為警方逮捕嫌犯畫面／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，26歲施姓工程師、41歲許姓工程車各自於網路上自由接案，受四海幫背景張嫌委託，替車行的進口車（賓士GLE43）等車進行「刷程式」升級車輛性能，豈料許、施各自接1輛車改裝完後，竟是惡夢的開始。

▼張嫌經營租賃車行，找工程師進行車用電腦改裝，竟暴力訛財。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張嫌等不斷以「改裝後車輛性能沒比較好，產生故障」出言恐嚇2人，去年8月起分別要求2人前往八里車行協商，豈料施師抵達後竟慘遭張嫌旗下成員毆打，更被控制行動，張嫌更表示，車輛損壞造成營業損失、拖車費等項目向2人恐嚇取財，並強迫施姓工程師簽下300萬本票，許姓工程師則簽下100萬本票。

專案小組經連日跟監蒐證，見時機成熟，於5月9日持拘票、搜索票兵分多路在新北市八里區、北市內湖區等地同步拘提張嫌及3名成員到案，現場並起獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票等證物。全案訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，張嫌法院審理後裁定10萬交保，其餘成員無保請回。

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