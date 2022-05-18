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情侶檔架釣魚網站騙個資製偽卡　盜刷星巴克點數狂撈近千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科18日宣布破獲一跨國盜刷集團，主嫌李男遠在中東杜拜地區撰寫詐騙釣魚簡訊、偽造信用卡公司網頁，釣魚大陸、東南亞信用卡用戶，盜取被害人信用卡號、OTP密碼，再交給台灣的蔡姓女友寫入空白晶片卡、印製偽卡後，派車手到台灣最大連鎖咖啡商星巴克盜刷購買星巴克隨行卡點數，並販售給不知情大盤換現金，涉及洗錢，詐欺，警方3月29日收網同步逮捕蔡姓女主嫌、盜刷車手及收贓大盤等4人，李男則遭列管通緝。

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團、一年狂刷星巴客近千萬元點數遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團、一年狂刷星巴客近千萬元點數，警方逮捕收贓大盤商。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團、一年狂刷星巴客近千萬元點數遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團，兩人感情甚篤，連對話頻道都是兩人甜蜜合照。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，日前接獲新加坡警方通報，有新加坡國民接獲假冒郵局寄發之電子郵件，誆稱包裹投遞失敗，要付費才能重新投遞，被害人點擊釣魚連結，依照網站指示輸入自身信用卡號及OTP密碼，隨後發現信用卡遭綁定「Apple Pay」，10分鐘內就在台灣星巴克咖啡門市遭盜刷10萬元新台幣的隨行卡點數，星國警方將上述情資報請台灣刑事局國際刑警科主偵、警方報請台北地檢署指揮偵辦。

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團、一年狂刷星巴客近千萬元點數遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲許姓女車手一年狂刷星巴客近千萬元點數，過程全遭監視器錄下遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器先鎖定涉嫌盜刷新加坡民眾信用卡的許姓女車手（28歲），並循線追獲交付偽造信用卡供許女盜刷的蔡女（39歲）；警方查出，蔡女男友有深厚資訊工程技術，遠在中東杜拜架設釣魚網站騙取大陸、東南亞民眾信用卡資料，再把資料透過蔡女以空白晶片卡、信用卡印表機印刷偽造卡片，併以綁定手機「Apple Pay」手法到台灣北部星巴克門市，盜刷購買大量星巴克會員隨行卡點數。

▲李姓情侶檔跨國主持偽造信用卡盜刷集團、一年狂刷星巴客近千萬元點數遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查發現，許女持偽造卡片盜刷毫不手軟，曾經一次到星巴克某門市豪刷購50萬元新台幣，購買星巴克隨行卡點數，幕後操盤的正妹蔡女拿到點數後再以「9折換現金」方式轉賣給南部兩名星巴克點數大盤、大盤商再以低於市價95折方式脫手變現，而到處盜刷點數的許女，每次僅約獲得2千元走路工，堪稱該集團的廉價勞工。

該偽卡盜刷集團看準台灣民眾熱愛星巴克連鎖咖啡的周邊商品，加上星巴克不定期推出優惠行銷，導致該集團以上述手法、不到1年盜刷不法獲利高達960逾萬元新台幣。且被害民眾遍及大陸、東南亞地區，警方粗估被害人高達百人。

刑事局國際刑警科、會同北市信義分局、新北市刑大、台南市永康分局共組專案小組，3月29日兵分多路逮捕犯嫌蔡姓女主嫌、盜刷女車手及收贓大盤等5人，並在蔡女三重住處查獲信用卡片印表機、晶片空白卡、銀聯卡、商品卡等贓證物，警訊後依觸犯詐欺、洗錢等罪移送台北地方檢察署偵辦。由於蔡女到案後否認犯行，並將罪責推給遠在杜拜的李姓男友，訊後遭檢察官聲押獲准，其餘共犯均以5萬元交保候傳。

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