驚險畫面曝！水淹杭州地鐵站「天花板狂噴湧泉」　5站點暫停運營

記者鄭思楠／綜合報導

據錢塘發布消息，5月18日下午3點，杭州錢塘區金沙湖公園下沉廣場出現管湧，湖水外溢導致杭州地鐵1號線金沙湖地鐵站形成澇水。現場影片顯示，當時地鐵站變成了恐怖的水簾洞，頂上不停漏著水，地面甚至積起了1公尺深的水。經過一夜強排，19日凌晨5點，金沙湖公園下沉廣場及地下車庫積水已基本排盡。

18日下午3點，金沙湖公園下沉廣場出現管湧，湖水外溢致使金沙湖地鐵站形成澇水。5月19日6時起，杭州地鐵1號線九堡站、客運中心站、下沙西站、金沙湖站、高沙路站5個車站暫停運營。

▲水淹杭州地鐵1號線金沙湖站。（圖／翻攝自杭州網）

乘客侯先生表示，傍晚5點左右他坐1號線下班回家，本要在金沙湖站下車，結果坐到下一站，「金沙湖站台裡湧進了水，好大的水，還有運沙袋的地鐵工作人員，金沙湖站出入口來了消防、市政的車在排水。」隨後，相關部門立即組織應急搶修，開展管湧封堵和積水外排，現場人員已全部疏散，無人員被困。

19日，據《央視新聞》報導，杭州市消防救援支隊重型機械工程救援大隊戰勤保障消防站表示，積水主要集中在金沙湖站和下沙西站中間，已完成60%左右的抽水作業，預計今天中午之前完成抽水。目前金沙湖站基本上已經沒有水，下沙西站因為地勢稍微下沉一些，今天6時左右，積水深度在1公尺左右，待該站點積水抽除後，將由地鐵相關人員進行檢修。

19日早上6時40分，杭州市錢塘區金沙大道與海達南路交叉口已恢復正常通行。

因杭州地鐵1號線部分站點臨時停運，杭州公交集團臨時開通文澤路至九和路的「地鐵1號線短駁線」，首班時間均為6時。杭州公共交通集團相關負責人介紹，截至5月19日上午7時，公交集團已經派出近300輛公交車，前往九堡站、客運中心站、下沙西站、金沙湖站、高沙路站5個地鐵站區間承擔接駁任務，平均每隔5分鐘發送一趟。

▼天花板狂噴湧泉。（圖／翻攝自微博）