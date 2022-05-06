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大陸 大陸焦點 特派現場

「土地廟」造型核酸站　陸防疫員幽默上陣...才一天GG了

記者任以芳／綜合報導 

大陸浙江杭州康祥醫院核酸檢測採樣點突然紅了，因造型實在太獨特，防疫員坐在一個小房子裡，感覺像是神明降臨，被網友稱為「土地廟」採樣點。可惜短短一天時間就被撤點，不少大陸民直呼，當地父母官真的不夠幽默，實在太浪費資源。

▲▼ 杭州、核酸檢測、土地公廟造型 。（圖／翻攝 百度）

▲杭州「土地公廟」造型的核酸檢測點  。（圖／翻攝 百度 發現社會新事件）

綜合陸媒報導指出，杭州康祥醫院外圍剛好有一間空出的小水泥房，也不佔人行道，剛好容納一人空間。防疫員坐在裡面，配上紅色桌子還真有點神明降臨感覺，吸引不少民眾前去打卡做核酸。

可惜一天時間內，醫院被通知裁撤「土地廟」造型核酸點，實際原因不明。院方只回應，「該核酸採樣點符合設點規定，現場佈置沒有別的意思。用了一天，因為很多人都覺得挺稀奇，現在已經撤除了。」

大陸官方堅持「清零」政策，常態化核酸檢測成為民眾日常生活。為了更加便民和減少聚集風險，以及提升核酸檢測數量，各種核酸採樣小屋也出現了。

▲▼ 杭州、核酸檢測、土地公廟造型 。（圖／翻攝 百度）

大陸進化到核酸檢測移動小屋 ，減少聚集風險。（圖／翻攝 江陰市政府官網）

大量產出的移動式封閉小房子，採樣人員通過小窗口將雙手放入密閉的長臂生化手套，進行咽拭子採樣後，將採樣試管投入一旁的生物轉運箱內，全程「零接觸」。許多一線大城市「密集鋪點」核酸採樣小屋，多半設置在地鐵口、商業區等人潮較多地方。 

至於封控區內的核酸檢測任務更加艱巨，每天都得拜託社區居民下來做核酸，所有防疫員也是卯足全力，發想各種怪招。比如有防疫員這樣說，「轉角不一定遇到愛情，但會遇到疫情；轉我吹過你吹過的風算不算相擁，算屬於密接..。」

還有人打出帥哥美女牌口號，「今天做核酸有肖戰、王一博、范冰冰，趕快下來做核酸！」、「趕快下來做核酸，不用化妝，今天團隊來自上海，沒有肖戰、王一博、彭于晏....，團隊五人，平均年齡52歲，沒打算離婚...。」

還有文青防疫員這樣說，「轉角不一定遇到愛情，但會遇到疫情；轉我吹過你吹過的風算不算相擁，算屬於密接..。」

「各位村裡的村花、村草、大可愛、小可愛、大baby、小baby、老baby，快點來菜市場做核酸。」「萬水千山總是情，來做核酸行不行。」不少社區工作人員一邊敲鑼，一邊把近期的防疫政策、核酸檢測時的注意事項，以輕鬆幽默的形式進行宣傳。

疫情期間，防疫員苦中作樂的行為，還是贏得大多數社區居民和網友讚賞，大部分的人也放防疫員堅實和熱親打動，趕緊下樓做核酸，最終原因還是如果不去做，廣播可能一直響還會被點名，反而很尷尬。

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