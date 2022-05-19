才鬆綁防疫措施1月！巴西疫情急速反彈　7天滾動平均值狂升28%

▲巴西4月放寬防疫限制後，還舉行了暌違2年的嘉年華，不過當地疫情也隨之反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西在鬆綁防疫措施1個多月後，當地的疫情就急速反彈，新增病例的7天滾動平均值增加了28%，近來的新冠病毒檢測陽性率也增加了9個百分點。病毒學家指出，疫情升溫與人們開始不戴口罩和群聚有關，而隨著於南半球的巴西即將進入嚴冬，人們的免疫力開始下降，不戴口罩群聚仍有可能會讓確診病例持續增加。

綜合外媒報導，隨著疫苗普及率漸增，巴西的新冠確診人數自月前連續下滑，各地紛紛取消口罩強制令與出示疫苗接種護照等防疫措施，甚至還在4月下旬重新舉行了疫情爆發以來的首次嘉年華會，象徵著人們的生活已重返正常。不過，在採行一連串防疫鬆綁措施後，當地最近的疫情又有再次升溫之勢。

巴西衛生部17日指出，當地新增病例的7天滾動平均值在下降一段時日後，最近再次上升至1萬8236例，比之前大幅增長28%。巴西病理化驗室Dasa數據也顯示，近來的新冠病毒檢測陽性率有增加趨勢，5月9日至15日的檢測呈陽率高達23.93%，比4月25日至5月1日的14.56%增加9個百分點，顯示疫情正在升溫。

病理化驗所病毒學家李威（José Eduardo Levi）指出，各州自4月起就相繼放寬了防疫措施，因此他對於病毒檢測陽性率增長並不意外。不過他警告，雖然新冠與季節無關，但隨著巴西即將進入嚴冬，人們免疫力開始降低，因此在沒有戴口罩聚集的情況下，或是沒有接種疫苗的話，新冠新增病例仍有可能持續增加。

李威表示，人們在疫情爆發的這2年學習到了很多，比如出現症狀的人就應該在家隔離或是戴口罩，而曾與確診者有過接觸的人也應在3至5天內進行病毒核酸檢測（PCR）或抗原快篩。他也強調，如今持續戴口罩與保持社交距離依舊可以有效防疫，因為病毒不會飛很遠的距離，也難以穿過口罩感染。