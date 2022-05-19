大陸本土+1016例！北京逾100地鐵站關閉　豐台區升級管控

▲北京疫情陷入膠著狀態。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委19日通報，新增本土確診病例191例與本土825例無症狀感染者，合計1016例。北京市官方表示，豐台區岳各莊批發市場是北京當前疫情的重中之重，要全面摸清市場商戶和從業人員，以及到崗送貨、採購等人員。對豐台區提級管控，全區非必要不出區，實行居家辦公。

通報顯示，新增確診本土病例191例，其中上海82例，北京50例，四川34例，河南11例，天津7例等。新增死亡病例1例，為上海本土病例，上海累計已580死。

在無症狀感染者部分，新增本土825例，其中上海637例，四川115例，天津26例，吉林15例，安徽12例，河南9例，北京5例。

截止18日下午，北京持續嚴格管控疫情，幾乎每天都有新增的地鐵站被封站，至今已累計超過100個地鐵站關閉。

北京市政府發言人徐和建18日下午說，當前北京接連出現幾起聚集性疫情，社會面仍篩查發現零星散發病例，首都防控形勢依然嚴峻複雜。豐台區岳各莊批發市場是當前疫情的重中之重，要迅速開展疫調溯源。豐台區居民非必要不出區，實行居家辦公。

此外，在校園疫情方面，北京房山區委發言人張明智說，位於閻村鎮的北京理工大學國際教育學院和繼續教育學院現有師生670人，當地檢出陽性病例後，已對校區內所有人員進行了全面排查，目前正在安排將所有人員轉運至集中隔離點。