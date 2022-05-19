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大陸 大陸焦點 特派現場

天津不讓確診者參加春季高考！引爆民憤：斷送一生　官方連夜修改

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

▲中國「普通高等學校招生全國統一考試」，即俗稱的「高考」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

自5月15日止，天津本輪疫情4天內已累計報告感染者57例。受疫情影響，天津市春季高考網18日晚發布公告，天津春季高考將延期至6月12日進行，其中規定，考生若為新冠肺炎陽性感染者及其密切接觸者、密接的密接，或為天津健康碼「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於天津市封控區內，亦不得參加考試。

通知發出後，瞬間點燃網友一片怒火，「憑什麼新冠陽性就不能參加考試了！不能單獨設考場嗎？高考誒！」、「斷送孩子的一生」、「？不能參加也太過分了，沒有隔離考場嗎？！」、「今天可以隨意剝奪人考試的權利，明天就能草菅人命，等著吧，看這把火燒到每個人身上」、「陽性患者將被合法剝去一切合法權利……，本國笑話，反覆驗證一個事情，一個人算不算人，不是固定的，是隨機的，流動的，今天他不算人，明天我喪失為人權，問為什麼，看天王老子心情啦」。

5月19日凌晨，天津考試院火速對事項7作出修改，調整為：考生若為新冠肺炎陽性感染者及其密切接觸者、密接的密接，或為天津健康碼「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於天津市封控區內，不在常規考點參加考試。

天津市教育招生考試院19日在其官方微信公眾號，就春季高考延期相關問題作出回應。其中提到，重置考點分為3類：醫院考點、隔離考點和獨立考點。天津市海河醫院將作為醫院考點，用於新冠肺炎陽性感染者的考生進行隔離考試。考場為單獨一個房間（病房），同時配備專門的醫護人員，全程監控考生身體狀況。

據天津市春季高考網發現，春季高考分面向中職生和面向高中生兩部分。2018到2021年間，天津春季高考每年報考人數約在1.5萬餘人到1.7萬餘人之間。據悉，每年全國統一的夏季高考，天津參與人數為5到7萬之間。春季高考是天津普通高校招生考試重要組成部分，考生畢業後享受國家計劃內招生政策的同等待遇。

天津市衛健委19日通報，新增7例本土新冠肺炎確診病例（其中4例為無症狀感染者轉為確診病例），新增26例本土無症狀感染者。

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