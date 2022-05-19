快訊／朱立倫突襲提名張善政釀基層炸鍋　呂玉玲：我沒辦法接受

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園提名峰迴路轉，昨突襲徵召行政院前院長、韓國瑜競選總統的副手張善政，引發桃園在地譁然，先前積極表態的立委呂玉玲19日受訪砲轟，黨中央刻意隱瞞、跳過溝通，突襲式宣布徵召張善政，自己昨天下午1點才接到國民黨主席朱立倫的電話，「真的是亂無章法，所以我沒有辦法接受」。

▲國民黨立委呂玉玲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

呂玉玲今天上午受訪說，她昨天看到媒體報導，說有「突襲式」要來徵召張善政，之後將近下午1點才接到朱立倫的電話，「我是在完全不知情、沒溝通、沒有尊重的情形（被告知）」，國民黨是一個大開大闔的政黨，卻刻意的隱瞞、跳過機制提名直轄市市長參選人，「真的是亂無章法，所以我沒有辦法接受」。

呂玉玲直言，昨天中常會後就沒有進一步再與朱立倫溝通，現在她還在思考，未來若有任何新的決定、新的方向，會再向外界報告；媒體追問是否可能脫黨參選？呂說，決定後會跟外界報告。

呂玉玲並談及，昨天很多支持者到她的服務處、家裡來，都覺得對於這件事情很難接受，「我們在地方已經努力地走這麼久，整合好了，爭取了地方各級人士的支持，不管是宗親鄉親、婦女會，我們13區都已經準備就戰鬥位置了」，但是卻在沒有溝通、機制被跳過的狀況下，「我們覺得很遺憾，沒辦法接受」。

另對於桃園市議長邱奕勝退出許多群組一事，呂玉玲直言，她想邱和自己是一樣的心情。