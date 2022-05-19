勸高中生遭嗆「我那有吃東西」　校長還被全班訕笑「伊A驚啦」

▲勸導高中生遭吼嗆「我那有吃東西」還被訕笑，校長回應超暖。（圖／翻攝Google地圖）



記者游瓊華／台中報導

台中大甲一所高中發生校長在上課時間巡堂時，發現一名學生上課吃東西，遂進入勸導不可吃東西，未料竟遭學生大聲反嗆「我哪有吃東西」，人高馬大的高中生還起身貼近校長，逼得校長離開教室，全班無人制止竟還大笑「伊A驚啦」。對此，校長接受訪問時回應，只是在盡教育工作者的責任，也不會放在心上，事後也沒有記過懲處小孩，「該勸導還是要勸導！」

事件發生在4月，校長巡堂時看到該名學生吃東西，進入喝斥「上課不可以吃東西！」學生反而嗆聲大吼「我哪有吃東西」，校長走近學生責備「你還給我嬉鬧」，未料遭斥責的高中生突然站起，明顯高出校長一顆頭，校長見狀轉身離去，未發生衝突，但當下全班無人制止，還有人拿出手機錄影。

校長指出，平常都會在上課時間巡堂看看各班上課狀況，當時有老師在場，但學生吃東西時老師未發現，遂進入勸導，「上課不能吃東西啊，有不當行為當然要糾正，不能視而不見！」

面對孩子反嗆，還起身逼近略帶威脅，校長說，他並不認識這個孩子，但現在青少年個性衝動，如果真的處理不了，就會請教官及輔導室介入處理，「教育工作者只能苦勸再苦勸，若再看到學生行為不當，還是要勸導。」