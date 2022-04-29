【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

▲代言人偶像街舞男團B.T.O.D揪高中生一起跳比賽演唱主題曲。

圖、文／寬寬整合行銷

去年停辦的捷運盃街舞大賽，今年不只回來了，更將賽事規模擴大，特別加入了只屬於學生的「捷運盃校際街舞大賽」，鼓勵熱愛跳舞的學生們勇敢追逐自己的夢想。而代言人偶像街舞男團B.T.O.D也將為這次的比賽演唱主題曲《SB的逆襲》，並於前日完成前導片的拍攝。

捷運盃校際街舞大賽的前導片於前日晚上順利結束拍攝，聚集了北一女中、建國中學、景美女中、松山高中、新店高中五所學校的高中生，與B.T.O.D一起大跳主題曲《SB的逆襲》，並將拍攝地點選在這次校際街舞大賽的比賽地點臺北表演藝術中心，希望能透過這首歌帶給大家在追夢路上勇往直前的勇氣。

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當天開拍之前，高中生們就已經先在一旁不斷加緊練習，而拍攝結束時已近晚上十一點，也完全沒有任何人喊累，可以從每個汗水滑落的稚嫩臉龐上看到對跳舞的熱愛。而或許是擁有同樣喜愛跳舞的心，B.T.O.D也很快地與高中生打成一片，最後還一起合拍了許多逗趣的抖音短片，整體拍攝過程非常順利及歡樂，令人更加期待成品的模樣。

近期行程滿滿的B.T.O.D，在今年為高雄內門宋江陣創作主題曲《宋江大好》後，就與高雄結下了深刻的緣分，他們也將於本週六(4/30)前往旗津開唱，參與Fun旗津系列活動的壓軸場表演，希望能再度為旗津注入滿滿的新能量，並繼續書寫B.T.O.D與高雄的故事。