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追蹤同學IG反覆加退　高中生慘遭5少扯髮掌摑！校方啟動霸凌調查

▲▼新北市某高中發生校園霸凌，被害人被帶去廁所揪髮打巴掌（示意圖非事發現場） 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市某高中發生校園霸凌，被害人被帶去廁所揪髮打巴掌（示意圖非事發現場） 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區某高中1名一年級男學生，因在社群軟體IG上跟另一名男學生有衝突，日前夥同其他4名同學，將男學生帶到廁所抓頭髮、打巴掌霸凌，還將過程錄影拍下瘋傳，事後男學生懼怕5人惡勢力，完全不敢聲張，還是另名曾被霸凌的學生將事件揭發，校方得知後表示，已啟動霸凌防治調查，將對施暴者嚴懲並加強輔導。

據了解，這名被霸凌的B姓男學生原本在社群軟體IG追縱A姓男同學，僅因反覆加、退追蹤，引發A學生不滿，找了4名男同學，將B學生帶到廁所，要他蹲下，並抓著他的頭髮打巴掌霸凌，旁邊助陣的學生更將過程拍下，傳到學生LINE群組，班導師耳聞向B學生查證，但他擔心被報復，只能否認。

B學生的同學得知相當憤怒，表示A男學生跟4名同學是校園內惡霸，時常霸凌同學，大家都敢怒不敢言，相當無法無天，決定要代替B學生出來揭發這起霸凌事件。

校方得知後表示，生活教育組已啟動調查，將參與霸凌的學生、被害學生及雙方家長找來學校，共同了解並做處理，也會招開霸凌防治會議，如調查屬實，將對5名霸凌的學生做出校規懲處，並請輔導室進行輔導，更強調校園決不允許糾眾霸凌事件。

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