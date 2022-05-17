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社會 社會焦點 保障人權

廚師上班首日就性侵女同事　跟進冰庫強摸下體...辯空間太小誤觸

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲便當店廚師在店內冰庫與炒菜台旁非禮女同事，挨告推稱誤碰。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

新北一名在便當店擔任廚師的曾男前年第一天上班，就趁店內上午備料的空檔，尾隨一位女同事進店裡冰庫關門強摸對方10分鐘，菜商送貨才停止，菜商一離開，曾再度餓虎撲羊壓制女同事在炒菜台強吻，受害人向老闆求助卻被甩鍋「不要把問題丟給我」，幸好離職同事及時救援、助她提告，法官審理後依強制猥褻罪判曾男一年徒刑，可上訴。

本案發生於前年（2020年）7月30日上午9點多，曾男第一天到事發的便當店上班，當時是店內例行的備料時間，受害人單獨在廚房切菜，初次看到曾男問了幾句，知道是新來的廚師，繼續忙自己的工作。

受害人將切好的食材送進店內冰庫存放，聽見身後腳步聲，轉頭赫看曾男鬼鬼祟祟跟進來反手關門，隨即對她摸胸強吻，還企圖用手侵犯她下體，她驚恐反抗但不敵對方力氣大，拿冰庫架上的菜扔曾男也沒用，雙方在冰庫裡僵持長達10分鐘。

這時菜商送貨到店內大喊「有人在嗎？」曾男連忙鬆手，若無其事走開，等受害人簽收、菜商離開後，曾男冷不防又從後撲向受害人，將她拽到廚房炒菜台繼續又親又摸。

受害人奮力推開曾男跑到店外，打電話給老闆求救，不料老闆聽完，告訴她：「這是特殊狀況，不要把問題丟給我！」受害人不知所措，幸好一位離職員工接到她的求救電話，火速到店外盯著她的安全，從早上一直守候到當晚8時許女方下班，並護送她回家。

受害人提告後，便當店老闆證稱確實接到女方電話告知遭曾男摸胸、強吻。不過曾男一概否認犯行，推稱和女方一同在冰庫整理食材，因為空間狹小而不小心碰觸女方肩膀，絕沒性侵。

法官審理認為，受害人雖有中度身心障礙，但對受害經過描述一致，與曾男也沒恩怨，加上證人證稱受害人哭著說遭曾男欺負、情緒很激動，當天等候老闆前來處理時，在店內看到曾男靠近就會閃躲，受害人出庭更頻說曾男當時的眼神「真的很恐怖」。

法官採信受害人指述，認定曾男為逞私慾而嚴重害及受害人身心健全，且沒和解也無悔意，雖然犯案時不知道女方有身心障礙，因此不構成加重刑責事由，但法官仍依強制猥褻罪判曾男一年徒刑，可上訴。

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