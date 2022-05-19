新手露營必看裝備攻略！第一次露營也能輕鬆森呼吸

圖、文／Columbia提供

這幾年戶外旅遊興盛，露營也成為許多人接觸大自然的首選活動，大家紛紛開始選擇遠離人多的都市，走進山林呼吸自然，緩解平時繃緊的神經和身體，暫時抽離現實享受片刻。從事戶外活動除了放鬆身心外，挑選具備「智慧」和「顏值」的服飾裝備也能讓露營更加輕鬆自在不受侷限。全美第一戶外運動品牌Columbia今夏以「為呼吸自然而準備」推出擁有科技智慧和高顏值設計的系列新品，輕透的Windbreaker防曬防潑水外套及HATANA防水健走鞋，讓Outdoor人士享受露營趣好好「森呼吸」。





自然生態系單品一件完勝！防曬防潑防風有這件就夠

Columbia全新推出「Windbreaker風衣外套」，以動植物圖騰及生態元素作為設計靈感拉近人與自然環境的距離，此外，Windbreaker風衣除了材質輕量透氣外，同時能夠防風防潑水並採用經全球皮膚癌協會認證的Omni-Shade科技，具有UPF40的防曬功效，一衣三功能滿足旅人的需求，另外還有新款短褲同樣擁有防曬、防潑及抗污的科技，幫大家減輕露營的服裝配備，不需準備瓶瓶罐罐塗防曬，早晨露水也不用擔心沾濕衣服而失溫。

▲Windbreaker風衣外套 NT2,880~2,980。W Summerdry™ Cargo Short UPF50防曬防潑短褲 NT$2,080。



全新HATANA防水健走鞋 露營時尚的狠腳色 休閒實搭絕對型

HATANA健走鞋打造休閒鞋款的高顏值造型，鞋底以獨特的流線型線條設計，並加上部份撞色點綴，讓整體設計更加休閒和時尚。而時尚的外表當然也同步擁有聰明智慧的內在，HATANA防水健走鞋採用OUTDRY全防水科技，能夠自在與水共存；此外，此雙鞋款採用Adapt Trax科技，強化鞋底抓地力，在乾、溼地面皆能夠有效止滑，而中底則為Techlite+科技，更加輕量化並能夠穩定支撐足踝降低受震力，活動起來更加省力輕鬆。此雙鞋款無疑是山系時尚咖必須入手的單品。







▲ANA MAX OUTDRY 防水健走鞋(男女款) NT$5,680。



▲輕巧好攜帶Columbia頭燈，可調整頭圍（NT$980）

第一次露營就上手神隊友：組裝簡單且好攜帶的帳篷和睡袋

Columbia露營裝備讓你首次露營不費吹灰之力就上手!品牌推出3人及4人帳篷和單人睡袋，滿足小家庭、情侶或是與閨蜜/兄弟出遊所需，Columbia帳篷組裝方便且輕鬆快速，擁有強化型支架能夠提供穩固的結構與保護，側窗和前開簾門更有透視網布設計，可以隔絕各種蚊蟲，帳篷外層也加強防水表布塗層；睡袋採用空心纖維填充既輕量又保暖，內層還有貼心的小暗袋設計，可以放置手機或是貴重小物；除了帳篷和睡袋外，Columbia還有輕巧好攜帶的頭燈讓你黑夜不怕伸手不見五指。擁有一組輕巧好攜帶的露營裝備彷彿擁有一位神隊友，就讓Columbia陪你FUN心體驗露營呼吸自然。

▲三人/四人帳篷 NT$9,280/9,980；睡袋 NT$5,880

帳篷販售限定櫃點：新光三越A11 5樓、板橋遠百6樓、新竹巨城2樓、遠百竹北4樓、台中遠百6樓、高雄夢時代4樓



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