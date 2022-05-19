　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新手露營必看裝備攻略！第一次露營也能輕鬆森呼吸

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

圖、文／Columbia提供

這幾年戶外旅遊興盛，露營也成為許多人接觸大自然的首選活動，大家紛紛開始選擇遠離人多的都市，走進山林呼吸自然，緩解平時繃緊的神經和身體，暫時抽離現實享受片刻。從事戶外活動除了放鬆身心外，挑選具備「智慧」和「顏值」的服飾裝備也能讓露營更加輕鬆自在不受侷限。全美第一戶外運動品牌Columbia今夏以「為呼吸自然而準備」推出擁有科技智慧和高顏值設計的系列新品，輕透的Windbreaker防曬防潑水外套及HATANA防水健走鞋，讓Outdoor人士享受露營趣好好「森呼吸」。

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

自然生態系單品一件完勝！防曬防潑防風有這件就夠
Columbia全新推出「Windbreaker風衣外套」，以動植物圖騰及生態元素作為設計靈感拉近人與自然環境的距離，此外，Windbreaker風衣除了材質輕量透氣外，同時能夠防風防潑水並採用經全球皮膚癌協會認證的Omni-Shade科技，具有UPF40的防曬功效，一衣三功能滿足旅人的需求，另外還有新款短褲同樣擁有防曬、防潑及抗污的科技，幫大家減輕露營的服裝配備，不需準備瓶瓶罐罐塗防曬，早晨露水也不用擔心沾濕衣服而失溫。

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲Windbreaker風衣外套 NT2,880~2,980。W Summerdry™ Cargo Short UPF50防曬防潑短褲 NT$2,080。

全新HATANA防水健走鞋　露營時尚的狠腳色　休閒實搭絕對型
HATANA健走鞋打造休閒鞋款的高顏值造型，鞋底以獨特的流線型線條設計，並加上部份撞色點綴，讓整體設計更加休閒和時尚。而時尚的外表當然也同步擁有聰明智慧的內在，HATANA防水健走鞋採用OUTDRY全防水科技，能夠自在與水共存；此外，此雙鞋款採用Adapt Trax科技，強化鞋底抓地力，在乾、溼地面皆能夠有效止滑，而中底則為Techlite+科技，更加輕量化並能夠穩定支撐足踝降低受震力，活動起來更加省力輕鬆。此雙鞋款無疑是山系時尚咖必須入手的單品。

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲ANA MAX OUTDRY 防水健走鞋(男女款) NT$5,680。

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲▼ Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲輕巧好攜帶Columbia頭燈，可調整頭圍（NT$980）

第一次露營就上手神隊友：組裝簡單且好攜帶的帳篷和睡袋
Columbia露營裝備讓你首次露營不費吹灰之力就上手!品牌推出3人及4人帳篷和單人睡袋，滿足小家庭、情侶或是與閨蜜/兄弟出遊所需，Columbia帳篷組裝方便且輕鬆快速，擁有強化型支架能夠提供穩固的結構與保護，側窗和前開簾門更有透視網布設計，可以隔絕各種蚊蟲，帳篷外層也加強防水表布塗層；睡袋採用空心纖維填充既輕量又保暖，內層還有貼心的小暗袋設計，可以放置手機或是貴重小物；除了帳篷和睡袋外，Columbia還有輕巧好攜帶的頭燈讓你黑夜不怕伸手不見五指。擁有一組輕巧好攜帶的露營裝備彷彿擁有一位神隊友，就讓Columbia陪你FUN心體驗露營呼吸自然。

▲▼Columbia,露營,裝備,戶外旅遊,防水,防曬,防潑,防風。（圖／Columbia提供）

▲三人/四人帳篷 NT$9,280/9,980；睡袋 NT$5,880

帳篷販售限定櫃點：新光三越A11 5樓、板橋遠百6樓、新竹巨城2樓、遠百竹北4樓、台中遠百6樓、高雄夢時代4樓

更多Columbia Sportswear 資訊詳情
官方網站：https://www.columbiasportswear.com.tw
IG：https://www.instagram.com/columbiasportswear_taiwan
FB粉絲專頁https://www.facebook.com/columbiataiwan

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
新北每天6千人收不到居隔單！衛生所狂被恐嚇怒譙　警方要辦了
6月可能有轉折點！　李秉穎：恢復正常生活要到9月後
國三生遭同學「反鎖3樓陽台一整節課」！　老師也沒發現
6男女海邊看夕陽她獨泳　同伴喊不到上岸回家
肯德基切割蛋撻！　他點開foodpanda「見1幕」驚：被暴
iPhone 14 Pro Max搶先開箱　相機變大機身更窄
快訊／北市富商500萬遭竊偵破！　大盜竟涉12起性侵
「虎姑婆」弱化了　醫揭分流2群人：才能度過海嘯
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Columbia高顏值防水裝備「凹豆」控隨時出發！長春花藍外套、彈力健走鞋向前衝

周末小確幸要收！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

新手露營必看裝備攻略！第一次露營也能輕鬆森呼吸

小凱老師帥氣登場必備神物！開箱激推絕美彩色放大片

嗑爆漢堡、披薩買1送1！7大速食店「激省優惠」來了　還有1元雞塊

【廣編】脈承日本關西血統！莞固和食安平會館5／13盛大登場

中南部超商買得到「亞培快篩」了！　每日開賣數量、時間曝光

520小確幸快看！超商「美式買2送1」　限時5天下殺33元爽喝

肯德基「不賣蛋撻」網炸鍋！業者：5／23說明「不再只被蛋撻耽誤」

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

三寶媽拿1物帶孩練快篩　棉花棒整支進去萬人讚爆

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

周末小確幸要收！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

新手露營必看裝備攻略！第一次露營也能輕鬆森呼吸

小凱老師帥氣登場必備神物！開箱激推絕美彩色放大片

嗑爆漢堡、披薩買1送1！7大速食店「激省優惠」來了　還有1元雞塊

【廣編】脈承日本關西血統！莞固和食安平會館5／13盛大登場

中南部超商買得到「亞培快篩」了！　每日開賣數量、時間曝光

520小確幸快看！超商「美式買2送1」　限時5天下殺33元爽喝

肯德基「不賣蛋撻」網炸鍋！業者：5／23說明「不再只被蛋撻耽誤」

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

【廣編】大摩單一麥芽威士忌　首度進駐2022台北當代藝術博覽會

美國嬰兒奶粉大短缺！拜登動用「國防生產法」　派軍機協助進口

林鶴明批「打電話就解決何須表演？」　侯友宜嗆：打都沒用

「富邦大股東」北市府出手！收近30件防疫保單申訴　續保爭議佔多數

快訊／蔡壁如喊話保險局長施瓊華「知所進退」　不要裝死擺爛

新北每天6千人收不到居隔單！衛生所狂被恐嚇怒譙　警方要辦了

撞倒停車格重機　阿伯狂笑嗆「為何要這樣停」？10名警察看不下去

周末小確幸要收！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

拜登亞洲行前夕　楊潔篪：美執意打「台灣牌」必將局勢引入險地

天津不讓確診者參加春季高考！引爆民憤：斷送一生　官方連夜修改

歐美加5國驚爆罕見「猴痘」疫情　英官員：可能已有社區傳染

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

消費熱門新聞

中南部超商買得到「亞培快篩」了

肯德基「不賣蛋撻」網炸鍋！業者回應了

先筆記！漢堡王限時7天「買1送1」

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

玉山數位e卡逛百貨喝咖啡　無痛刷出最高10％回饋

莞固和食安平會館5／13盛大登場

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

摩斯買大薯送冰紅茶、肯德基1元吃脆薯

自購快篩草莓網平均一劑62元最便宜

超商限時咖啡優惠「買8杯送4杯」！

收下！7大速食店激省優惠懶人包

速食店平日限定爽吃「加1元多1件」

限時5天！超商美式買2送1

520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券

更多熱門

相關新聞

男單獨三地門露營　回程迷路靠這招脫困

男單獨三地門露營　回程迷路靠這招脫困

高雄市劉姓男子獨自到屏東縣三地門達來部落河床露營，回程卻找不到原先切下河床的路線，心裡很著急，最後求助里港警方及消防人員，警消人員獲報經30分鐘搜索，在河床吊橋處找到他，護送他平安返家，讓他很感激。

皮膚科醫師解答防曬3大疑問

皮膚科醫師解答防曬3大疑問

2022最新防曬話題單品

2022最新防曬話題單品

獨／她遭調查官暴打嗆聲　提告討公道也被男友甩了

獨／她遭調查官暴打嗆聲　提告討公道也被男友甩了

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

關鍵字：

Columbia露營裝備戶外旅遊防水防曬防潑防風

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

通膨憂慮加劇　美股暴跌那指重挫逾4.7%

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪醫解答

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面