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快訊／肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

記者邱晟軒／綜合報導

繼多家麥當勞門市公告「薯條缺貨」震撼彈之後，另一家速食連鎖店龍頭肯德基今（18日）也拋出重大消息，其在官方臉書公告「我們將與蛋撻劃分界線」。消息曝光後立刻引起網友熱烈討論，不少人崩潰直呼「完蛋了，那我要去哪裡買蛋撻？」

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基今天在臉書重大聲明，宣布「正式與蛋撻劃分界線」。（示意圖／記者林育綾攝）

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肯德基稍早前在臉書發文表示，「不准再說我們是蛋撻店啦，這一次，肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線」，同時透露5月23日將會揭曉答案。

▲▼震撼彈！肯德基宣布正式與蛋撻劃分界線 。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）

▲震撼彈！肯德基宣布正式與蛋撻劃分界線。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）

貼文曝光後，立刻掀起網友一面倒悲喊、「蛋撻才是本體啊！你們不可能放棄這麼好賣的產品啦」、「完蛋了，那我要去哪裡買蛋撻」、「少在那邊，我們是不會相信的」、「沒賣蛋撻，就不是肯德基了，也失去了吃肯德基的意義了」、「哪裡來的勇氣？梁靜茹給你的嗎？」、「麥當勞不賣薯條，肯德基不賣蛋撻」。

其中，不少網友留言猜測、「是不是直接開蛋撻專賣櫃檯？不用再跟買炸雞漢堡的一起排隊，或是直接開獨立的肯德基蛋塔專賣店」、「櫃台這次分兩邊，一邊專門賣蛋撻」、「要開蛋塔專賣店了嗎？像拿坡里開炸雞店一樣」、「直接開蛋撻專賣店？」

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