增41死「平新高」！基隆2歲童入列　50多歲女打3劑心肺衰竭逝

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日增41例死亡，平史上新高。另183例增中重症，其中重症30例、中症153例。今日死亡個案中，先前公布過的基隆2歲童也列入。另有一名有甲狀腺疾病的50多歲女性，雖打過3劑疫苗，確診後依然因新冠肺炎併發心肺衰竭過世。

▲指揮中心召開記者會說明疫情最新變化。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5/18新增死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



基隆一名年僅2歲的林姓男童確診，13日晚間高燒42.4℃，經家人送往衛福部基隆醫院急診，但因兒科無加護病房，轉至台北榮總後，男童最終不幸死亡。

該名男童因染疫高燒，家人第一時間送往衛福部基隆醫院求診，經小兒感染科專科醫師判斷，懷疑是病毒性腦炎，且當下男童病況嚴重，因此建議轉院，不料一連聯繫多家醫院，都因病床滿床無力收治，最後在衛生局介入下轉送往台北榮總，搶救7小時仍因腦炎死亡。

根據中央流行疫情指揮中心統計，目前兒童重症未滿10歲者有6人，其中2人不幸死亡。餘下4人中，有一名為5/2公佈過的10個月大女童，經過治療後5/11移除呼吸器、拔管，5/13解隔，目前在醫院一班病房使用高流量氧氣鼻管治療，為疫情以來難得的好消息。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增41例死亡個案中，有40人有慢性病史，另有20人沒打疫苗，28人未打滿3劑。個案年齡最大者為90多歲，年紀較輕的則為50多歲，兩人分別有肝硬化或甲狀腺方面病史，其中有1人打過三劑。染疫後合併敗血性休克或心肺衰竭過世。

▲5/18中重症與死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

