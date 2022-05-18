「沒有確診」全家烏龍居隔10天　數量太多誤植...醫院認錯願賠償

▲有民眾全家人居隔10天後竟獲告並未確診，衛生局長曾梓展證實有此事，醫院也坦承疏失。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名50多歲的陳太太5月6日接獲疾管署通知確診後，自己和家人乖乖在家居隔10天，不料竟因為1通視訊問診才得知根本沒確診，邱姓網友在臉書PO文抱不平。對此，林新醫院坦承，當天陳太太感冒送急診，醫師好意幫做PCR，結果陰性，但醫護人員通報給疾管署時因為數量太多，才誤植為陽性，只希望問題盡速落幕，院方正研議是否以及賠償金額。

院方表示，急診醫師當天主動幫忙做PCR結果是陰性，醫護人員必須在24小時內通報，由於通報數量太多，人力不足，於是通報給健保局的快易通系統是陰性，但給疾管署的卻誤植為陽性，導致疾管署傳簡訊通報陳太太是陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳太太並不會下載疾管署APP，不知查證或詢問，就和家人乖乖在家居家隔離10天，直到5月16日的1次視訊問診，才發現全家人根本就沒有確診，該次視訊並非和院方問診，也不是院方通知陳太太沒有確診。

院方表示，已連繫上陳太太，對方語氣並沒有氣憤，反而支持且同情醫護人員的辛勞，作業上難免有疏失，她不知道是誰把事情傳出去，目前她只希望事情趕快落幕，更希望院方能夠賠償未工作期間的損失？

院方坦承，醫護人員工作量太多，難免出錯，正在研議是否賠償？以及賠償金額，但也請外界多給醫護人員鼓勵。