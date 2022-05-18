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同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

▲▼使用快篩。（圖／記者洪巧藍攝）

▲原PO自認有症狀，但快篩都陰性。（示意圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人跟我一樣嗎？」一名女網友透露，上週發覺喉嚨不適、頭暈恍惚，但快篩兩次都陰性，雖然一度有好轉，怎料隔天喉嚨又開始癢與咳嗽，讓她憂心傳染給親友。文章貼出後，許多網友也無奈喊+1，其中一名女網友跟確診男友相處，兩天後出現症狀，但快篩依舊陰性，「親友都說我可能是那十趴天選之人！」

一名女網友在《Dcard》表示，上週五（13日）上午開始有喉嚨痛有痰的症狀，下午身體越來越不對勁，像是頭痛、頭暈、全身無力、心跳加速、會喘等，於是趕緊向主管請假，「騎車都在恍神，超級疲憊！」

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原PO奔到診所後，醫師隨即開藥物，並叫她回家自行快篩，結果快篩卻呈現陰性，就連隔天原PO再篩了一次，依舊只有一條線。

原PO也補充直呼，身體不舒適期間，除了診所的藥，也有補充保健食品提升抵抗力，「禮拜六就剩下喉嚨癢而已，禮拜日沒狀況。」殊不知到了週一，原PO又出現喉嚨癢、咳嗽、心跳加速、頭暈、發熱的症狀。

對此，原PO一臉疑惑拋問，「真的會有人怎麼都驗不出嗎？沒有驗出陽性還是得到公司上班，如果有驗出就是居家上班，主要是怕傳染給旁人，有人跟我一樣嗎？」

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，非當事人。（圖／記者陳俊宏攝）

文章曝光後，一票網友也是類似狀況，「驗不到就是驗不到，我上週跟大量確診者接觸很久，確診症狀我都有，快篩連續4天陰性，不死心排了PCR，一樣陰性」、「可能還沒有傳染力，我也是怎麼快篩都陰性」、「我上上禮拜也是差不多症狀，醫生也篤定我確診，後來我快篩都陰性」。

留言串中，一名女網友分享神奇狀況，「同居男友確診，我大概隔兩至三天出現症狀...症狀開始後我就每兩天篩一次，還有去做PCR但都陰性，推測只是一般感冒？親友都說我可能是那十趴天選之人」。

也有網友自嘲，本以為也是確診，結果後來才知道是扁桃腺發炎，「我是發燒38.2度、冷汗、胸悶、腰酸背痛、喉嚨痛、血痰、鼻塞，時間一到就大流鼻涕不會停，咳血跟背痛忍兩天才去掛急診，兩次的快篩跟PCR都陰性，後來去看耳鼻喉科說我扁桃腺發炎，腫很大顆，吃了四天藥就好的差不多」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲有女網友跟確診男友相處，儘管出現疑似症狀但依舊快篩陰性。（圖／翻攝Dcard）

本站報導《快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點：這就是陰轉陽關鍵》，針對「剛被感染時，病毒量不足，可能測不出來的問題」重症專科醫師黃軒指出，Omicron感染後，1天之內病毒會開始在體內複製，但在2天內才會有足夠病毒量，能檢測出病毒。

黃軒表示，通常第1天測不出來，但第2-3天卻測出了，這就是所謂的「陰轉陽」，因為病毒複製足夠的量，才能被快篩揪出來。

關於「確診者還是得居隔7天」的狀況

黃軒回應，由於Omicron在體內大約停留7天，也就是說，症狀出現7天左右，或一直無症狀，快篩又陰性，在症狀消失之後，大部分確診者或未確診居隔者，也就不具傳染力。

最後，黃軒提到，少部分人超過7天或10天以上，快篩仍是陽性，那是大部分剩下病毒的「屍體」或「殘肢」，這些並不會加重病情，也不會傳播給別人。

至於10%天選之人研究部分，專家推測3種可能讓某些人對COVID-19免疫的原因，一、部分人的鼻腔、喉嚨和肺部本身受體就較少，病毒難以落腳侵入免疫系統；二、這些人可能此前在類似的病毒環境中暴露，以至於產生抗體；三、遺傳基因讓他們天生擁有特殊免疫系統，能夠抵抗COVID-19病毒的入侵。

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關鍵字：

快篩陰性症況陽性確診喉嚨痛

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