南投+705！秀傳醫院提供社區PCR服務　幼童BNT意願書23日起發放

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數705例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數705例，截至5月16日累計確診人數4839例，居家隔離人數1167例，今日已解除隔離718例，居家照護人數2096例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

國內社區疫情持續擴大，中央疫情指揮中心也調整確診病例輕重症分流收治原則：中重症、出生未滿3個月有發燒或經醫師評估有住院治療需要者，皆轉至醫院；70歲以上、65至69歲獨居、懷孕36週以上、出生3至12個月且39度以上高燒者，將安排至加強版集中檢疫所或防疫旅館；69歲以下且符合居家照護條件的無症狀、輕症確診者，可採居家照護。

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衛生局長陳南松表示，不符合居家照護健康條件的無症狀、輕症確診者，如本人或家人希望採居家照護，經醫療人員評估後仍可選擇居家照護，由醫護團隊提供每日電話關懷照護。

縣府疫情應變中心表示，5月17日起新制居家隔離可以選擇「0+7方案」，已完成3劑疫苗接種者免居家隔離，請配合7天自主防疫，並請確診者於「確診個案自主回報疫調系統」提供自己和接觸者的手機號碼、隔離住址等正確基本資料，若資料錯誤將無法收到簡訊通知，影響居家隔離起訖日期；確診民眾若未收到衛生局電話疫調或簡訊通知，請先行1人1室1衛浴隔離，勿再外出採買購物。

▲竹山秀傳醫院至5月底每天提供社區PCR採檢服務。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處指出，目前縣內5至17歲學生BNT疫苗施打意願單，預計23日由各校發出，家長有1星期思考期，學校收回意願書後以在校施打為主，國小附幼5足歲以上亦可併同國小階段在校施打，另施打數10人以下的學校，及私幼、鎮幼之5足歲以上者，則由家長自行帶到合約醫療院所施打。

防疫應變中心表示，為紓解急診PCR採檢壅塞狀況，避免民眾久等，竹山秀傳醫院即日起至31日止增加社區篩檢站服務天數，每週一至週日上午均提供PCR服務；縣民於防疫期間有健康照護需求，可撥打諮詢專線049-2224464；有生活需求協助，可撥打049-2246048專線；防疫相關可撥打049-2220904專線。