確診5位數極速攀升「舉國慌亂」！　他曝2點超樂觀：不是沒理由

記者邱晟軒／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，指揮中心今（18日）表示，國內新增8萬5310例確診病例，再創歷史新高。面對嚴峻的疫情發展，前立委沈富雄則認為，雖然Omicron每日確診數正以5位數的快速攀升，舉國上下陷入一片慌亂，不過自己對台灣防疫現況仍樂觀，直言「依然是防疫的模範生」。

「舉國皆慌亂，唯獨我樂觀！」沈富雄今天在個人臉書發文表示，Omicron每日確診數正以5位數的快速攀升，難怪舉國上下陷入一片慌亂，但無知的慌，莫名其妙的慌，其背後的原因，官民各異其趣。

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▲台灣新冠肺炎疫情持續延燒。（示意圖／達志影像／美聯社，以下同）

一、政府

(1)政府決定「共存」的時間太遲，比諸先進國家慢2.5~3個月。

(2)起步既太遲，理應有充分時間「超前部署」，結果不然，快篩劑即為一例。

(3)「共存」只做半套，欲鬆還緊，生怕公衛行政及醫療量能負荷不起，結果是緊得還不夠，逼得昨令今改，改的卻是更鬆，人民無所適從。

(4)為了面子，不願坦誠告訴國人有關疫情的真象，使近半年國人陷於不必要的恐懼之中。

二、人民

1、因無知及資訊不足，跟著無端起哄。

2、不知為何要快篩，卻跟著排隊搶購快篩劑。

3、無視高達99.7%確診是無症或輕症而一窩蜂擠爆各醫院門診部及急診室。

4、不知如何判讀每天新的中重症數及死亡數，把好消息看成是壞消息而憂心忡忡。

沈富雄直言，雖然我一向樂觀，對Omicron的疫情尤其如此，但我的樂觀不是沒有理由，舉例如下：

1、現今的每日確診上升曲線十分合理，目前約在3000/百萬人，在達到5000/每百萬人時翻轉向下，我擔心的反而是政府的過度壓抑及人民自發性的社交自約行為，使峰頂提早到來，且峰頂高度不如預期，如此，所謂「疫情」雖然無害，將沒完沒了地拖到年底，社會付出的代價難以算計。另外，有人將上升曲線的台灣與其他國家的下降曲線相比，而稱單日確診台灣第一，這種比法是其蠢無比。

2、我一再強調，當前重要的數字是每日中重症數不超過每日新確診數的40/10000，母親節後這個數字一直沒有超越，而且趨向下之勢，考量中重症數比確診數不易低估，黑數相對較少，我們有足夠的理由相信醫療能量絶對足夠，可笑的是行政能量卻被繁瑣的苛政累翻了。

3、值得慶幸的是致死率與每日新增確診數之比都維持在3/10,000以下，考量台灣60歲以上546萬人口中，每年的死亡率約257/10000，我們對老年人的保護是全球首屈一指的

流感的死亡率約1-2%，這波Omicron在香港的死亡率是0.75%、紐西蘭0.08%、新加坡是0.05%，台灣有可能低於0.03%，依然是防疫的模範生。

沈富雄強調，如此亮眼的前景，陳時中團隊如果愚昧無知，那是不「智」，如果知而不敢告訴國人，那是無「勇」，如果是另有算計而陷人民於慌亂，那就是不「仁」。