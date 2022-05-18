蔡英文憶去年親自出手搶國際疫苗　自嘲「人生很少跑三點半」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

回顧去年（2021年）5月份疫情嚴峻時刻，國際間都在搶購疫苗，而台灣在國際友人的協助下，一步步獲取疫苗。對此，總統府發言人張惇涵18日受訪時回憶，總統蔡英文自己都說她人生很少跑三點半的，當時她親自打了很多越洋電話。

張惇涵18日接受網路節目訪問時說，一些黨內幕僚應該都有聽說過，蔡英文常常講說，去年5月份，她人生很少跑三點半的。他說，去年那時候國際都在搶疫苗，很高興國際朋友願意幫助台灣，而蔡英文也親自出馬打了很多越洋電話。

張惇涵表示，後來陸續看到滿好的結果，蔡英文說自己人生很少跑三點半，上一次大概是剛接黨主席的時候（指募款）。

對於民進黨政府被批評說好的超前部署，但疫苗沒有、快篩也沒有，民進黨副秘書長林鶴明則說，醫療物資全球都在搶的，公務人員在沒有疫情的時候，買個一億劑放在那裡，也會有行政壓力在的。

林鶴明說，不能說沒有在處理，超前部署的概念在應急的時候當然很好，但是疫苗買多了又過期，那這是超前部署，還是浪費掉？

林鶴明強調，快篩劑來台灣不是買伴手禮，有飛機、貨運量等限制，但是經過一兩週時間，現在超商是買得到的，有處理到問題，解決需求性問題。