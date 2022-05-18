缺快篩那一週蔡英文在忙什麼？　他整晚被超過10通電話狂Call

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對這波本土疫情、快篩試劑的各種議題，總統府發言人張惇涵18日接受網路節目訪問時透露，光是快篩試劑的問題，一個晚上自己就接了蔡英文超過10通電話，追問方案進度、每劑價格、數量。

對於近來快篩試劑的紛擾，張惇涵表示，上上禮拜三中常會，蔡英文聽到各種意見之後，那天晚上自己接了總統超過10通電話，想知道討論得如何，方案如何，每一劑的價格多少，數量有多少，可不可以再擠出多一點等等。

張惇涵說，上禮拜一8大通路鋪貨，蔡英文也一直追問一天鋪貨狀況，北北基桃等地，她也問說可不可以協調一下再多一點。

「（總統）打來10通，這是我的日常。」張惇涵舉例，蔡英文早上打來問鋪貨狀況怎麼樣，民眾有沒有排隊，中午打來問說賣了多少，過了中午高峰後，問說貨量還夠不夠，到了晚上問下班時，交通路程中會不會有人買，晚上再繼續問夠不夠，「一整天大概都是這樣在盯進度」。

張惇涵說，蔡英文有很多事情很繁忙，現在這個時間點要處理的不是只有國內疫情，還有關注烏克蘭、俄羅斯的戰情，對於區域和平穩定的影響；在討論過程中，有些指令也許很急促，但幕僚責任就是趕快跟相關單位討論。

張惇涵表示，快篩這就是一個很明顯的例子，執行單位會面臨一些問題，上上禮拜三的晚上，行政部門就有一定方案，要找物流業者、超商業者、通路、快篩業者來討論協調；他說，總統就會追問，那一週的禮拜五（方案）可不可以上路？但是問題在於，物流業者週末沒有工作，所以現實上必須要到下週一，總統還是每天問，過程中跟幕僚勢必會有一些爭執。