　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局查扣金額曝！「騙扁小子」黃琪近億元　「楓林網」6千萬

▲黃琪涉詐1.26億，在法庭淚訴多年心酸。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

▲黃琪名下存款3000多萬已遭查扣，台南的3間不動產等待拍賣定價。（資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者劉昌松／台北報導

調查局身兼國家金融情報中心(FIU)角色，受理分析國內外金融情資，至今協助國稅機關查處逃漏稅22億元，另外包括《ETtoday新聞雲》前年報導，北檢查扣騙扁小子黃琪相關存款3000多萬元、3間店面豪宅，以及涉嫌侵害著作權的「楓林網」主嫌名下資產等犯罪案件在內，已查扣1.69億不法所得。

調查局為使民眾對FIU有更深入認識，以防制虛擬資產（Virtual Assets）成為國際洗錢犯罪新興趨勢，9日在法務部舉行記者會，說明我國FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。

除了從2021年起，協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，《ETtoday新聞雲》在2020年8月報導，本名黃照岡的黃琪，涉嫌假扮歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲四處詐騙得手1.26億元，檢察官當時起訴他的同時，也查扣台南市雙禧園透天別墅、台南國泰文林硯豪宅社區1樓店面及22樓住家，當時3間不動產估價逾4000萬，等判刑定讞、被害人求償變現後，可能讓黃琪身價破億。

▲警方逮捕架設楓林網的兩名高材生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「楓林網」主嫌名下資產6737萬元已在2020年遭查扣。（資料照／記者張君豪翻攝）

《ETtoday新聞雲》2020年11月也報導，桃園地檢署起訴陳男、莊男架設「楓林網」平台，侵害海內外多部影音視聽著作，賺取暴利7600多萬元，檢察官在偵辦的同時，也已查扣陳男、莊男名下2棟位於桃園市八德區的透天厝與美金保單等財產，價值約6737萬餘元。

調查局表示，這些刑事犯罪案件的不法所得，都是由FIU協助地檢署加以查扣，累計查扣到價超過1億6900萬元的財產，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考，並將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢之國際地位。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
正妹喝掛醒來下身赤裸！驚見用過保險套　打給男友崩潰
超商買飲料「1壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！
慶0確診！　超商特大杯美式「第2杯0元」
人妻勾男大生上床！　他褲子脫一半下場超慘
打給20年前女友！　他「慘收1張綠單」荷包大失血
美腿辣模捷運站「遭偷拍裙底」！手機一開全是春光照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑被詐睹拉下鐵門討30萬！他嗆「鄭太吉」名號　不還就「做掉」

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

偷拍「第一美腿」林茉晶裙底風光　金融男手機藏更多秘密

男遭毆打送急診2天後亡　家屬見死因「雙側肺炎」...怒告醫師

免經驗領高薪！詐欺水房2個月洗錢7億　警攻堅驚見超狂手機牆

夫妻「仙人跳」鉤男大生！他褲子脫一半　口袋只900元下場超慘

調查局查扣金額曝！「騙扁小子」黃琪近億元　「楓林網」6千萬

神鬼清潔婦！坑富商美豔小三148萬　恐嚇爆料媒體繼續勒索

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

疑被詐睹拉下鐵門討30萬！他嗆「鄭太吉」名號　不還就「做掉」

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

偷拍「第一美腿」林茉晶裙底風光　金融男手機藏更多秘密

男遭毆打送急診2天後亡　家屬見死因「雙側肺炎」...怒告醫師

免經驗領高薪！詐欺水房2個月洗錢7億　警攻堅驚見超狂手機牆

夫妻「仙人跳」鉤男大生！他褲子脫一半　口袋只900元下場超慘

調查局查扣金額曝！「騙扁小子」黃琪近億元　「楓林網」6千萬

神鬼清潔婦！坑富商美豔小三148萬　恐嚇爆料媒體繼續勒索

疑被詐睹拉下鐵門討30萬！他嗆「鄭太吉」名號　不還就「做掉」

阿嬤狂跑超商領「不存在的包裹」　店長曝原因...網全哭了

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

本澤馬帽子戲法率皇馬歐冠淘汰PSG　恩比德、唐西奇發推祝賀

喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

「有女友feel」爆乳辣腿照攬客　本尊差很大

詐500萬助理費　嘉義9頭身美女議員遭聲押

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　挨告下場慘

台南重大車禍！　2車激烈衝撞3傷1命危

飆人行道挨波蘭記者怒轟　陳其邁怒下這令

高雄BMW連撞2車起火！目擊者：副駕狂喊救命

更多熱門

相關新聞

名醫被控逃漏稅130萬　親妹檢舉結果出爐

名醫被控逃漏稅130萬　親妹檢舉結果出爐

知名婦產科醫師蘇怡寧，被親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，台北地檢署調查發現，其中1份扣繳憑單逾告訴期，另1次的實際顧問費發放情形，也因年久無資料可查，因實情不可考，9日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

立委趙正宇批檢方誘導辦案起訴

立委趙正宇批檢方誘導辦案起訴

調查局前副處長初一泡湯猝逝　同仁震驚

調查局前副處長初一泡湯猝逝　同仁震驚

逃稅1.3億！知名醫美診所負責人重判7年

逃稅1.3億！知名醫美診所負責人重判7年

新北五金行竟藏300公斤爆竹！警消一見全數查扣

新北五金行竟藏300公斤爆竹！警消一見全數查扣

關鍵字：

調查局FIU黃琪黃照岡楓林網逃漏稅不法所得查扣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面