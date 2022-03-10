調查局查扣金額曝！「騙扁小子」黃琪近億元　「楓林網」6千萬

▲黃琪名下存款3000多萬已遭查扣，台南的3間不動產等待拍賣定價。（資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者劉昌松／台北報導

調查局身兼國家金融情報中心(FIU)角色，受理分析國內外金融情資，至今協助國稅機關查處逃漏稅22億元，另外包括《ETtoday新聞雲》前年報導，北檢查扣騙扁小子黃琪相關存款3000多萬元、3間店面豪宅，以及涉嫌侵害著作權的「楓林網」主嫌名下資產等犯罪案件在內，已查扣1.69億不法所得。

調查局為使民眾對FIU有更深入認識，以防制虛擬資產（Virtual Assets）成為國際洗錢犯罪新興趨勢，9日在法務部舉行記者會，說明我國FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。

除了從2021年起，協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，《ETtoday新聞雲》在2020年8月報導，本名黃照岡的黃琪，涉嫌假扮歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲四處詐騙得手1.26億元，檢察官當時起訴他的同時，也查扣台南市雙禧園透天別墅、台南國泰文林硯豪宅社區1樓店面及22樓住家，當時3間不動產估價逾4000萬，等判刑定讞、被害人求償變現後，可能讓黃琪身價破億。

▲「楓林網」主嫌名下資產6737萬元已在2020年遭查扣。（資料照／記者張君豪翻攝）

《ETtoday新聞雲》2020年11月也報導，桃園地檢署起訴陳男、莊男架設「楓林網」平台，侵害海內外多部影音視聽著作，賺取暴利7600多萬元，檢察官在偵辦的同時，也已查扣陳男、莊男名下2棟位於桃園市八德區的透天厝與美金保單等財產，價值約6737萬餘元。

調查局表示，這些刑事犯罪案件的不法所得，都是由FIU協助地檢署加以查扣，累計查扣到價超過1億6900萬元的財產，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考，並將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢之國際地位。